DEM Parti’den Akpolat tepkisi: Belediyeler kıskaca alınmak isteniyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul'da 'ihale yolsuzluğu soruşturması' iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. DEM Parti, konuya ilişkin paylaştığı açıklamada, iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca almayı amaçladığını vurguladı.

DEM Parti X’te şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan son operasyon iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca alma, halka hizmet sunmalarını engelleme politikasının devamıdır. İktidar kendinden olmayan herkesi kriminalize etmekten, yargıyı bir aparat olarak kullanmaktan vazgeçmelidir! Belediyeler halkındır, seçen halktır, değiştirecek olan da halkın kendisidir! 31 Mart seçimlerinden bu yana 7 DEM Partili ve 2 CHP’li belediyeye kayyım atanması da Beşiktaş Belediye Başkanının sabaha karşı operasyonu ile gözaltına alınması da asla kabul edilemez. İktidar sandıkta ve seçimde kazanamadığı belediyelere yönelik demokrasi ve hukuk dışı uygulamalardan, halk iradesini çiğnemekten derhal vazgeçmelidir."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı

(EMK)