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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 08:11
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 08:15
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DEM Parti’den Akpolat tepkisi: Belediyeler kıskaca alınmak isteniyor

“İktidar sandıkta ve seçimde kazanamadığı belediyelere yönelik demokrasi ve hukuk dışı uygulamalardan, halk iradesini çiğnemekten derhal vazgeçmelidir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, mor zemin üzerine yuvarlak bir beyaz alan içinde bir logo barındırıyor. Logonun merkezinde stilize bir insan figürü, yukarı doğru uzanan dallar şeklinde tasvir edilmiş. Figürün üst kısmında, güneşi temsil eden sarı bir daire bulunuyor. İnsan figürünün dalları arasında yeşil yapraklar yer alıyor. Beyaz daire alanının altında ise büyük harflerle "DEM PARTİ" yazısı bulunuyor. Genel olarak doğayı, yaşamı ve enerjiyi temsil eden bir tasarım dili kullanılmış.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul'da 'ihale yolsuzluğu soruşturması' iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. DEM Parti, konuya ilişkin paylaştığı açıklamada, iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca almayı amaçladığını vurguladı.

DEM Parti X’te şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan son operasyon iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca alma, halka hizmet sunmalarını engelleme politikasının devamıdır. İktidar kendinden olmayan herkesi kriminalize etmekten, yargıyı bir aparat olarak kullanmaktan vazgeçmelidir! Belediyeler halkındır, seçen halktır, değiştirecek olan da halkın kendisidir! 31 Mart seçimlerinden bu yana 7 DEM Partili ve 2 CHP’li belediyeye kayyım atanması da Beşiktaş Belediye Başkanının sabaha karşı operasyonu ile gözaltına alınması da asla kabul edilemez. İktidar sandıkta ve seçimde kazanamadığı belediyelere yönelik demokrasi ve hukuk dışı uygulamalardan, halk iradesini çiğnemekten derhal vazgeçmelidir."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı
13 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Rıza Akpolat Beşiktaş Belediyesi CHP yolsuzluk
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