DEM Parti’den Adalet Bakanı’na “Sibel ve Sedanur” soruları

Toplumsal Özgürlük Partisi sözcüler kurulu üyesi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, Van protestoları sonrasında İzmir'de tutuklanan Şakran Kapalı Cezaevi'ne konulan Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur'a yönelik sistematik işkence ve kötü muameleyi Adalet Bakanlığı'na sordu.

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Koca, soru önergesinde şunları belirtti:

*Basına yansıyan haberlere göre Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur tutuklandıkları günden itibaren adli tutuklu ve hükümlülerin yer aldığı koğuşlarda kalmaktadırlar. Yine yakınlarının ve avukatlarının ifadesine göre Sibeil Örkmez ve Sedanur Uğur’un siyasi tutuklular koğuşuna geçmek için girişimde bulundukları, bu girişimlerinin sonuçsuz bırakıldığı, bu girişimin başladığı günden bu yana iki kadın tutukluya cezaevi yönetiminin infaz koruma memurları aracılığıyla çeşitli baskılar kurduğu ifade ediliyor.

*Tutuklu kadınların avukatlarıyla yaptığımız görüşmede iki kadın tutuklunun infaz koruma memurları tarafından tecavüz imasıyla “Sizi lezbiyenlerin koğuşuna verelim de görün” şeklinde tehdit adildikleri, adli tutuklu ve hükümlülere hedef gösterildikleri, iki kadın tutuklunun infaz koruma memurlarının hedef göstermesi sonucunda koğuştaki diğer hükümlü ve tutuklular tarafından linç girişimine uğradıkları ifade edildi.

*Söz konusu linç girişiminde infaz koruma memurlarının koğuşun ışıklarını söndürdükleri ve linç girişimini gülerek izledikleri de ifade edilmiştir. Avukatların verdiği bilgiye göre Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur’un tutukluluk incelemesinde hiçbir gerekçe gösterilmeden tutukluluklarının devamına karar verildiği ifade edildi.

Koca’nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebi ile ilettiği sorular şöyle:

*Son zamanlarda sıkça uygulanmaya başlandığına tanık olduğumuz “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlaması hangi hukuk normlarına göre tutuklanma gerekçesi haline geldi. Var olan yasalarda söz konusu suçun sabit olması durumunda bile cezaevinde yatmak mümkün değilken bu kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla gözaltına alınan yurttaşlar hangi gerekçeyle tutuklandı?

*Siyasi bir eylemden tutuklanan tutukluların temel haklarından birisi olan siyasi koğuşlarda kalma talebi hangi gerekçelerle reddedildi? Şakran Cezaevi yönetiminin söz konusu uygulamayla tutukluları hedef haline getirmesiyle ilgili cezaevi yönetimine yönelik bir inceleme başlatılmış mı?

*Bakanlığınız Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur’un ceza infaz koruma memurları tarafından diğer tutuklulara hedef gösterildikleri, diğer tutukluların linç girişimini organize ettikleri, ışıkları bu linç girişimini gülerek izledikleri iddiaları için bir inceleme yaptı mı? Aynı şekilde infaz koruma memurlarının tecavüz imalı tehditleri ile ilgili bir işlem yapıldı mı?

*Tutuk incelemesinde gerekçesi yazılamamış bir mahkeme kararının gerekçesine dayandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi hangi hukuksal normun bir örneğidir? Tutuklama kararında gerekçe yazılmamasının nedeni nedir?

*Daha önce defalarca kötü muamele, baskı ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Şakran Cezaevi yönetimim hakkında bugüne kadar hiç denetim yapıldı mı? İddialar araştırıldı mı?

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(EMK)