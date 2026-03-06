DEM Parti’den 8 Mart’ın resmî tatil olması için teklif

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.

KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-1 Türkoğlu: Devletin demokratikleşmesi kadın mücadelesinin tanınmasından geçer

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in imzasını taşıyan teklif bugün Meclis Başkanlığı’na iletildi. Teklifin gerekçesinde 8 Mart’ın, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel bir simgesi olduğu belirtilerek, bu günün kadınların sömürüye, eşitsizliğe ve erkek egemenliğine karşı verdiği mücadelenin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekildi

Teklifin gerekçesinde ayrıca kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekilerek, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmamasının kadınların yaşam hakkını koruma konusunda ciddi sorunlar yarattığı ifade edildi. Yargı süreçlerinde uygulanan “iyi hal” ve “haksız tahrik” indirimlerinin de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiği kaydedildi.

“Kadınların demokratik katılım hakkının tanınması”

Teklifte, 8 Mart’ın resmî tatil ilan edilmesinin kadınların o gün ücretli ya da ücretsiz emek baskısı altında kalmadan bir araya gelmesine imkân sağlayacağı belirtildi. Böyle bir düzenlemenin forumlar, yürüyüşler ve dayanışma etkinliklerinin daha geniş katılımla yapılmasını kolaylaştıracağı ifade edildi.

DEM Parti, söz konusu düzenlemenin kadınların demokratik katılım hakkının kurumsal düzeyde tanınması anlamına geleceğini savundu.

(EMK)