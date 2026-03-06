ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 14:51 6 Mart 2026 14:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 14:53 6 Mart 2026 14:53
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti’den 8 Mart’ın resmî tatil olması için teklif

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in imzasını taşıyan teklif bugün Meclis Başkanlığı’na iletildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’den 8 Mart’ın resmî tatil olması için teklif

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.

Türkoğlu: Devletin demokratikleşmesi kadın mücadelesinin tanınmasından geçer
KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-1
Türkoğlu: Devletin demokratikleşmesi kadın mücadelesinin tanınmasından geçer
4 Mart 2026

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in imzasını taşıyan teklif bugün Meclis Başkanlığı’na iletildi. Teklifin gerekçesinde 8 Mart’ın, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel bir simgesi olduğu belirtilerek, bu günün kadınların sömürüye, eşitsizliğe ve erkek egemenliğine karşı verdiği mücadelenin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekildi

Teklifin gerekçesinde ayrıca kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekilerek, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmamasının kadınların yaşam hakkını koruma konusunda ciddi sorunlar yarattığı ifade edildi. Yargı süreçlerinde uygulanan “iyi hal” ve “haksız tahrik” indirimlerinin de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiği kaydedildi.

“Kadınların demokratik katılım hakkının tanınması”

Teklifte, 8 Mart’ın resmî tatil ilan edilmesinin kadınların o gün ücretli ya da ücretsiz emek baskısı altında kalmadan bir araya gelmesine imkân sağlayacağı belirtildi. Böyle bir düzenlemenin forumlar, yürüyüşler ve dayanışma etkinliklerinin daha geniş katılımla yapılmasını kolaylaştıracağı ifade edildi.

DEM Parti, söz konusu düzenlemenin kadınların demokratik katılım hakkının kurumsal düzeyde tanınması anlamına geleceğini savundu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2026 gülüstan kılıç-koçyiğit erkek şiddeti istanbul sözleşmesi
ilgili haberler
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’dan ücret eşitsizliğine karşı yeni kanun teklifi
5 Mart 2026
/haber/dem-parti-diyarbakir-milletvekili-ceylan-akcadan-ucret-esitsizligine-karsi-yeni-kanun-teklifi-317403
DEM Parti İmralı heyeti, Akın Gürlek ile görüştü: "Bu bir güven tazeleme olsun"
4 Mart 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-akin-gurlek-ile-gorustu-bu-bir-guven-tazeleme-olsun-317358
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti
3 Mart 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-i-ziyaret-etti-317295
DEM Parti: Barış yasaları hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmeli
2 Mart 2026
/haber/dem-parti-baris-yasalari-hizli-bir-sekilde-meclis-e-getirilmeli-317243
DEM Parti'den 'diyalog ve müzakere' çağrısı: İran’da da 3’üncü yol mümkün
1 Mart 2026
/haber/dem-parti-den-diyalog-ve-muzakere-cagrisi-iranda-da-3uncu-yol-mumkun-317223
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’dan ücret eşitsizliğine karşı yeni kanun teklifi
5 Mart 2026
/haber/dem-parti-diyarbakir-milletvekili-ceylan-akcadan-ucret-esitsizligine-karsi-yeni-kanun-teklifi-317403
DEM Parti İmralı heyeti, Akın Gürlek ile görüştü: "Bu bir güven tazeleme olsun"
4 Mart 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-akin-gurlek-ile-gorustu-bu-bir-guven-tazeleme-olsun-317358
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti
3 Mart 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-i-ziyaret-etti-317295
DEM Parti: Barış yasaları hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmeli
2 Mart 2026
/haber/dem-parti-baris-yasalari-hizli-bir-sekilde-meclis-e-getirilmeli-317243
DEM Parti'den 'diyalog ve müzakere' çağrısı: İran’da da 3’üncü yol mümkün
1 Mart 2026
/haber/dem-parti-den-diyalog-ve-muzakere-cagrisi-iranda-da-3uncu-yol-mumkun-317223
Sayfa Başına Git