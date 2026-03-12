DEM Parti’den ‘12 Mart’ açıklaması: Gazi ve Kamışlı katliamlarıyla yüzleşilmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 12 Mart askeri darbesinin 55’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Türkiye ve bölge tarihinde yaşanan katliamların aydınlatılması ve geçmişle yüzleşilmesi çağrısında bulundu.

DEM Parti, Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Mart’ın Türkiye ve Ortadoğu halklarının hafızasında askeri darbe, katliamlar ve adalet arayışının simge günlerinden biri olarak yer aldığı vurgulandı.

"Darbenin etkisi uzun yıllar sürdü"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunun "12 Mart Darbesi, Gazi ve Kamişlo Katliamı ile yüzleşilmeli, adalet sağlanmalı" başlıklı açıklaması şöyle:

"12 Mart, Türkiye ve Ortadoğu halklarının hafızasında askeri darbenin, katliamların ve adalet arayışının simge günlerinden biri olarak yer almaktadır. 1971 Askeri Darbesinin 55’inci, Gazi Katliamının 31’inci ve Kamişlo Katliamının 22’nci yıl dönümüne işaret etmektedir.

"1971’deki askeri darbe, demokrasi, özgürlük ve eşitlik talep edenlere; işçilere, emekçilere, aydınlara ve gençlere yönelik ağır bir baskı ve kıyım sürecini başlattı. İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Sinan Cemgil ve arkadaşları katledildi; binlerce aydın, akademisyen ve genç tutuklandı. Darbe, Türkiye’deki demokratik siyaset ve toplumsal muhalefet üzerinde uzun yıllar sürecek baskı ve şiddet politikalarının kapısını araladı.

"Gazi Katliamı toplumsal hafızaya kazındı"

"Bu yönetim zihniyetinin sonraki yıllarda gerçekleştirdiği katliamlardan biri de Gazi Katliamıdır. 12 Mart 1995’te Gazi’de üç kahvehane ve bir pastanenin kimliği belirsiz kişilerce tarandığı kanlı provokasyona karşı gelişen demokratik tepki ve protestolar şiddetle bastırıldı. Otopsi raporları, 7 yurttaşımızın doğrudan polis kurşunuyla öldürüldüğünü ortaya koydu. Doğrudan Alevileri hedef alan bu saldırı ve ardından yaşanan polis şiddeti Gazi Katliamı olarak toplumsal hafızaya kazındı.

"12 Mart 2004’te ise Suriye’de Baas rejimi, Kürt halkına karşı Qamişlo’da bir katliam gerçekleştirdi. Bir futbol maçı sırasında başlayan olaylarda yaşamını yitiren 8 kişi için düzenlenen cenaze törenine Baas güçleri saldırdı ve şehir kana bulandı. 52 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve iki bin kişi tutuklandı. Bu katliamla önceden hazırlanmış bir senaryo hayata geçirildi; kimliği, dili ve hakları için mücadele eden Kürt halkının özgürlük talebi bastırılmak istendi.

"Gerçekle yüzleşme" çağrısı

"Aradan geçen yıllara rağmen bu katliamların ve darbenin sorumluları gerçek anlamda yargılanmadı, adalet sağlanmadı. Cezasızlık politikası yalnızca geçmişe ait bir sorun değildir; bugün de toplumun adalet duygusunu zedeleyen en temel meselelerdendir.

"Bölgemizde savaş ve gerilimlerin arttığı böylesi bir dönemde, geçmişte yaşanan katliamlarla yüzleşmek, hakikati açığa çıkarmak ve adaleti tesis etmek her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Hakikatle yüzleşme mekanizmalarının oluşturulması ve toplumsal adaletin sağlanması demokratik cumhuriyetin inşası açısından tarihsel bir sorumluluktur.

"Gazi’de, Kamişlo’da ve tüm katliamlarda yitirdiğimiz canları saygıyla anıyor; hakikat, adalet, barış ve demokratik toplum mücadelesini büyütme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

(AB)