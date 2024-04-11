DEM Parti’de bayramlaşma ziyareti: Baharın kalıcılaşması için Kürt sorunu çözülmeli

Siyasi partilerle bayramlaşma ziyaretleri kapsamında DEM Parti'yi Gelecek Partisi ve CHP heyetleri ziyaret etti.

DEM Parti'nin Ankara'da genel merkezine giden parti temsilcilerini, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, PM üyesi İhsan Seylan karşıladı. Gelecek Partisi adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Milletvekili Hasan Ekici, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Nazlı Üstün ziyarette bulundu.

"Demokrasinin yoksunluğundan herkes zarar görür"

DEM Parti ve Gelecek Parti heyetleri bir arada. Fotoğraf: DEM Parti Basın

Ziyarette konuşan Hasan Ekici, Türkiye’de ciddi bir demokrasi sorunu olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Her alanda ciddi bir demokrasi sorunu var. Siyasi partilerden tutun da vekillerin belirlenmesine kadar, sözde değil özde bir demokratik toplumu inşallah inşa ederiz."

"Cumhuriyetimiz 100 yaşına geldi ama eksik demokrasi kültürümüzde de var, yaşamımızda da var. Yolumuz uzun. Ama bunu tabi hep beraber, 84 milyonla beraber yapmamız gerekiyor. Çünkü demokratik ilkelerin hepsi 84 milyona katkı sağlayacak ilkeler. Demokrasinin yokluğundan herkes zarar görüyor."

"Türkiye kendi iç barışını sağlamakla Ortadoğu barışına da ciddi katkı sağlar"

DEM Parti ve CHP heyetleri bir arada. Fotoğraf: DEM Parti Basın

Öztürk Türkdoğan ise şöyle konuştu:



“Aslında iyi bir döneme giriyoruz. Bu bayram 31 Mart'tan sonra geldi. 31 Mart'ta aslında halkımız bir bütün olarak güçlü bir demokrasi mesajı, barış mesajı verdi. Umarım, Türkiye olarak bunu değerlendiririz. Biraz önce bahsettiniz, biz Cumhuriyet'in 2. yüzyılının demokratik bir Cumhuriyete evrilmesi mücadelesi yürütüyoruz."

"Bunun için de Türkiye'nin temel sorunlarının çözülmesinden yanayız. Umuyoruz ki bu yeni süreç Türkiye'nin kendi iç barışına katkı sunar. Türkiye kendi iç barışını sağlamakla birlikte Ortadoğu barışına da katkı sunar. Biliyorsunuz şu anda Ortadoğu'da çok büyük bir acı yaşandı. Çok çok büyük bir acı, bir soykırımı yaşandı. Ve devletler maalesef bunu seyrediyor. Halkların vicdanında mahkum olmuş bir süreç."

"Gazze'de olup bitenler bize maalesef çok uzak değil, yakın. Ama aynı zamanda biz bu ülkede büyük acılar yaşamış haldeyiz. Türkiye'de özellikle Kürt halkının yaşadığı acıları biliyoruz. Ama hiçbir halkın acı yaşamasını istemiyoruz. O nedenle iç barış çok kıymetlidir. Bayramın Türkiye'nin iç barışına katkı sunmasını diliyoruz."

"17 Nisan’da tutsak arkadaşlarımızın özgürlüğü için Sincan’da olacağız"

"Ayriyetten de tabii şunu ifade edelim biz. Ben aynı zamanda insan hakları alanından geliyorum. Bizler aslında üçümüz de insan hakları alanından geliyoruz. Bakın önümüzdeki hafta Kobanî Kumpas Davası'nda karar açıklanacak. Umuyoruz ki arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşur. Sayın Demirtaş ve tutuklu arkadaşlarımız Sayın Yüksekdağ, sevgili Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve diğer arkadaşlarımızın tutukluluğu sona erer, özgürlüklerini kavuşurlar. Bu vesileyle de 17 Nisan'da son karar açıklanacak. O gün Sincan'da olacağız."

"Ama özgürlük için orada olmak istiyoruz. Ama hapishanedeki siyasi mahpusları, hapishanedeki sorunları biz konuşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki bir an önce bu ülke düzelir. Seçim sonuçlarından da iktidar gerekli dersleri çıkarır.”

Daha sonra CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK üyesi Batuhan Cakcak’tan oluşan heyet partimizi ziyaret etti.

(EMK)