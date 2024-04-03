DEM Parti, Zeydan kararının iptali için YSK'ye başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına itiraz etti.

DEM Parti basın bürosundan yapılan açıklamada, Abdullah Zeydan ve DEM Parti avukatlarının bugün Yüksek Seçim Kuruluna, İl Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi talebiyle başvurduklarını ifade edildi.

Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi

Başvuruda, Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının 4 Nisan 2023'te verildiği belirtildi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Memnu hakların iadesine ilişkin kararı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderen de mahkemenin kendisidir. Bu konuda da müvekkilin bir kusurundan bahsedilemez.

Memnu hakların iadesi kararını kontrolünü yaptıktan sonra Adli Sicil Kaydına işleyen ise Adalet Bakanlığı personelleri olup bu hususta da müvekkilin bir dahli bulunmamaktadır.

Keza bu Adli sicil kaydını yaklaşık 1 yıl boyunca bu şekilde muhafaza eden de yine Adalet Bakanlığıdır. Müvekkile, Van İl Seçim Kuruluna sunulmak üzere, sabıkası olmadığını gösteren Adli Sicil Kaydı Belgesini veren de Adalet Bakanlığıdır."

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Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, " örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Van İl Seçim Kurulu da bugün (2 Nisan) yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise; Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü

(RT)