DEM Parti: Yarınki duruşmada karar çıkmayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu Eş Sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan ile avukatlar, yarın Sincan Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda görülecek Kobanî davasına dair partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak ile dava avukatlarından Şevin Kaya ile Çiğdem Kozan da toplantıya katıldı.

“Neredeyse TCK’daki tüm maddelerden yargılanıyorlar”

Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, yaklaşık 8 yıldır devam eden ve hala 18 siyasetçinin tutuklu olduğu davanın araçsallaştırıldığını, müvekkillerinin neredeyse Türk Ceza Yasası’nın tüm sevk maddeleriyle yargılandığını ifade etti.

Özbingöl, yarın duruşmaya katılım çağrısında bulundu.

Kırkazak: Kürt siyasetinin faaliyetleri yargılanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak, dava ile Kürt siyasetinin siyasi faaliyetlerinin yargılama konusu yapıldığına dikkat çekti:

“Kürt siyasetinin bir bütün olarak 2009’dan bu yana bütün siyasal faaliyetleri yargılama konusu yapılmıştır. O nedenle aslında herkes biliyor bu davanın bir kumpas olduğu. Herkes biliyor bu davanın bir tasfiye davası olduğunu ve herkes biliyor bu davanın otoriter baskıcı rejimin tesis edilmesine hizmet edildiğini.”

Kırkazak da yargılanan siyasetçilerle dayanışma çağrısı yaptı.

Türkdoğan: Siyasi rehine olarak tutuluyorlar

Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, mahkeme kaleminin kendilerine haber göndererek karar için zamana ihtiyaçları olduğunu ve yarınki duruşmada kararın çıkmayacağını ilettiğini aktardı:

“Dolayısıyla yarınki duruşmada tutuk incelemesi gerçekleştirilecek. Kanunen zorunlu bir inceleme. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık yarın karar çıkacakmış gibi orada olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna yaptığımız çağrı halen geçerlidir. Yarın saat 10.00’da Sincan Kampüsü Duruşma Salonunun önünde partimiz, dost kurumlar ve bileşenlerimizle demokratik kamuoyu ile oradaki açıklamamızı gerçekleştireceğiz.

Beklentimiz arkadaşlarımızın yarın tahliye edilerek Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesine giden yola dönmesidir. Hele hele bazı arkadaşlarımız var ki onlar kanunen 7 yıldan fazla tutuklu yargılanamayacağına dair hükmün ihlal edildiği arkadaşlarımızdır. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel kanuna aykırı olarak tam bir siyasi rehine olarak tutulmaktadırlar.”

Ne olmuştu? Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobanî davasında yargılanan siyasetçilerin son sözlerinin dinlenilmesinin ardından 21 Mart’taki ara kararında, dava dosyasının, hükmün hazırlanıp açıklanması için incelenmeye alınmasına hükmetmişti. TIKLAYIN - Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

(AS)