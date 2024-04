DEM Partî wê li Bedlîsê ji bo encama hilbijartinê îtirazê bike

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Parlamenterê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan(DEM Partî) yê Bedlîsê Huseyîn Olan diyar kir ku dê li navenda bajar li dijî zêdetirî hezar dengên nederbasdar hatine hesibandin îtîraz bikin.

Li gorî encamên nefermî, li navenda Bedlîsê AKPê 8 hezar û 900, DEM Partiyê jî 8 hezar û 702 deng stand.

Her weha li bajar 2 hezar û 18 deng jî nederbasdar hatin hesibandin. DEM Partî amadekariyên îtîrazê dike.

Parlamenterê DEM Partiyê yê Bedlîsê Huseyîn Olan got ku gelemperiya dengên hatine betalkirin ên partiya wan in û wiha got: “Em ê li gel parêzerên xwe îtîraz bikin. Her wiha li gelek cihan dengên me ji bo Partiya Demokrat hatine nivîsandin. Dengên me yên derbasdar weke nederbasdar hatine nivîsandin. Em ê îradeya xelkê Bedlîsê ji zîhniyeta talankeran re nehêlin.”

(RT/AY)