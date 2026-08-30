DEM Parti ve YENİ Parti’den Girne’de alabora olan gemiye dair açıklama

*Özel, can kaybı yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının hızlı yürütülmesini ve gemideki herkesin güvenli kurtarılmasını diledi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile telefonda görüştüğünü aktaran Özel, partisini temsilen KKTC'ye bir heyet gönderdiklerini bildirdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kayıp kişilere sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

*Girne açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunan bir yolcu gemisi battı. DEM Parti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve YENİ Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında alabora olan ve içerisinde 270 kişinin bulunduğu tahmin edilen yolcu gemisine dair sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama, şöyle:

“Girne açıklarında, içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu bir yolcu gemisinin batması haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz. Yaşanan bu faciada, gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Özel de X’de şu paylaşımı yaptı:

Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. CTP Genel Başkanı Sayın Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldık. Partimizi temsilen bir heyeti de KKTC’ye gitmek üzere görevlendirdik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum.

Can kayıplarının artmamasını, kayıp insanlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

(EMK)