DEM Parti ve HDK heyeti LGBTİ+’larla buluştu

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu ile Kadın Koordinasyonu üyeleri dün (17 Ağustos) LGBTİ+’larla buluştu.

“Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin İnşasında Birlikteyiz” sloganıyla İstanbul’da gerçekleşen buluşmada cinsiyetçi kodların ayrımcılığı, nefret suçlarını, heteroseksizmi ve homofobiyi nasıl beslediğine dikkat çekildi.

“Aile yılı” adı altında kadınların ve LGBTİ+’ların hedef alınması, savaş ve çatışma süreçlerinde LGBTİ+’ların içine sürüklendiği şiddet sarmalı da buluşmada ele alındı. Baskılar karşısında herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet talep etmenin hayati önemde olduğu ifade edildi.

DEM Parti Kadın Meclisi’nin aktardığına göre, buluşmada son olarak, “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısının ortak mücadele hattını güçlendiren önemli bir zemin yarattığı, bu zeminin güçlü bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve toplumsal değişim ile dönüşümde özne olan toplumsal hareketlerin rolünü büyütecek bir siyasetin örülmesinin önemi vurgulandı. (TY)