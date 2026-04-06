DEM Parti ve CHP görüşmesi başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi başladı.

Görüşme DEM Parti’nin Balgat’taki binasında gerçekleşiyor. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve Merkez Yürütme Kurulu (MKY) üyesi Elif Bulut, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Toplantının ana gündemi Barış ve Demokratik Toplum Süreci. Ayrıca CHP’nin ara seçim çağrısının toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası ortak açıklama yapılması bekleniyor.

