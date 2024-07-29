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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 21:10
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 10:37
1 dk Okuma

İKTİDARIN "KÜRT HALAYI" SORUNU

DEM Parti Van İl Örgütü’ne halay baskını, gözaltılar sürüyor

Son günlerde Kürt müzikleri eşliğinde halay çeken ve video klipler paylaşanlara yönelik gözaltı ve tutuklamaları protesto eden Van DEM Parti İl Örgütü’nün halay etkinliğine polis saldırdı. Aynı sıralarda Hakkari'de de düğünlere yönelik operasyonlarda gözaltılar yapıldı

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Van İl Örgütü’ne halay baskını, gözaltılar sürüyor
DEM Parti Van İl Örgütüne baskından görüntüler/Fotoğraf: X

Kürtçe şarkılar söyleyen ve Kürt müzikleri eşliğinde halay çeken ya da müzikli video klipleri sosyal medyada paylaşan onlarca insanın Türkiye'nin farklı kentlerinde göz altına alınıp tutuklanmasına karşı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Van'da gerçekleştirdiği halaya polis saldırdı.

 

Gözaltı ve tutuklamalar TBMM gündeminde

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve HDK EŞ Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul’da Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken gençlerin hedef gösterilip gözaltına alınmalarını bugün bir yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı. 

Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?
Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?
29 Temmuz 2024

Van'daki polis müdahalesi sürüyor

DEM Parti Van/Wan İl Örgütü’nün etkinliğin ardından gerçekleştirmeyi planladığı basın açıklaması öncesinde polisin parti binasına düzenlediği baskında gözaltılar oldu. Haber yayına hazırlandığı sırada polis operasyonu devam ediyordu. Henüz gözaltıların sayısı bilinmiyor. 

Hakkari'de de gözaltılar

Önceki günlerde Mersin, Ağrı, Siirt, Batman ve İstanbul'da yürütülen tutuklamaların ardından bugün Hakkari'de de Kürtçe şarkılar söyledikleri ve halay çektikleri gerekçesiyle birçok kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de polis, "siyasi şarkılar" çalınıp söylendiği iddiasıyla bir düğüne baskın düzenledi. Gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.

(AEK)

kültürel haklar savunucuları kürt müziği dem parti'ye saldırılar
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