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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 16:32
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DEM Parti üç ilde 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi yapacak

DEM Parti 1 Eylül'de Diyarbakır, Van ve İzmir olmak üzere üç ilde bölgesel mitingler düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti üç ilde 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi yapacak
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü Deklarasyonu’nu basın toplantısıyla açıkladı.

Toplantıya DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, DEM Parti yöneticileri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şirin Gürbüz ile Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) aktivistleri katıldı.

MA’nın haberine göre; konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Eren, 1 Eylül'de  Diyarbakır, İzmir ve Van olmak üzere üç ilde mitingler düzenleneceklerini söyledi.

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Mitinglerin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de birçok alanda adaletsizlikler devam ediyor. Her bir adaletsizlik yeni bir adaletsizliğe yol açıyor.

Bu durum ise şiddeti tetikleyen unsurlardan biri haline geliyor. Türkiye’de çoklu krizler yaşanıyor. Toplumsal, siyasal, ekonomik ve adalet krizi devam ediyor.

Toplumun demokratik değerleri her gün bir parça olacak şekilde budanıyor. Savaş politikalarını yürürlüğe koyan iktidarın yaratmış olduğu çoklu krizlere karşı 1 Eylül’de alanlarda olmalıyız.

Kimliğimize, değerlerimize sahip çıkmak için halaylarımızla, zılgıtlarımızla alanlarda olmak zorundayız. Bu ülkedeki adaletsizliğe karşı, savaşa karşı bütün sivil toplum örgütleriyle barıştan yana alanlarda güçlü durmaya, haksızlıklara karşı seslerini duyurmaya çağırıyoruz.”

(RT)

1 eylül dünya barış günü
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