DEM Partî û Partiyê NÛyê li ser keştiya ku li Girneyê bin av bibû daxuyanî dan
Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Parti) û Serokê Giştî yê Partiya NÛ Ozgur Ozel, têkildarî keştiya rêwiyan a ku li peravên Girneyê bin av bibû daxuyanî dan.
Daxuyaniya DEM Partiyê weha ye:
"Me agahiya keştiya rêwiyan a ku li peravên Girneyê bin av bibû, bi xemgîniyeke mezin pêşwazî kir. Di keştiyê de 259 rêwî û 8 persone hebûn. Em dixwazin ku ti xesarên giyanî çênebe, xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bi leztirîn û bi bandortirîn bên birêvebirin û hemû kesên di keştiyê de ne bê xesar bên rizgarkirin. "Di vê karesata qewimî de, em daxwaziya derbasbûnê digehînin nêzîkên rêwî û personelên di keştiyê de."
Daxuyaniya Ozgur Ozel
“Em karesata keştiyê ya ku li peravê Girneyê çêbûye bi xemgînî û endîşeyeke mezin dişopînin. Em bi Seroka Giştî ya CTPê Sila Usar İncirliyê re bi telefonê axivî û agahî girt. Me li ser navê partiya xwe heyetek jî ji bo çûyîna Kibrisa Bakur wezîfedar kir. Ji bo kesên ku jiyana xwe ji dest dane ji Xwedê rehmê, ji malbatên wan û ji gelê Tirk ê Qibrisê re serxweşiyê; ji birîndaran re jî şîfa dixwazim.”
(EMK/AY)