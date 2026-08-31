TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 31.08.2026 10:33 31 Tebax 2026 10:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 31.08.2026 10:35 31 Tebax 2026 10:35
Xwendin Xwendin:  1 xulek

DEM Partî û Partiyê NÛyê li ser keştiya ku li Girneyê bin av bibû daxuyanî dan

"Me agahiya keştiya rêwiyan a ku li peravên Girneyê bin av bibû, bi xemgîniyeke mezin pêşwazî kir. Di keştiyê de 259 rêwî û 8 persone hebûn."

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
DEM Partî û Partiyê NÛyê li ser keştiya ku li Girneyê bin av bibû daxuyanî dan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Parti) û Serokê Giştî yê Partiya NÛ Ozgur Ozel, têkildarî keştiya rêwiyan a ku li peravên Girneyê bin av bibû daxuyanî dan.

Daxuyaniya DEM Partiyê weha ye:

"Me agahiya keştiya rêwiyan a ku li peravên Girneyê bin av bibû, bi xemgîniyeke mezin pêşwazî kir. Di keştiyê de 259 rêwî û 8 persone hebûn. Em dixwazin ku ti xesarên giyanî çênebe, xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bi leztirîn û bi bandortirîn bên birêvebirin û hemû kesên di keştiyê de ne bê xesar bên rizgarkirin. "Di vê karesata qewimî de, em daxwaziya derbasbûnê digehînin nêzîkên rêwî û personelên di keştiyê de."

Daxuyaniya Ozgur Ozel 

“Em karesata keştiyê ya ku li peravê Girneyê çêbûye bi xemgînî û endîşeyeke mezin dişopînin. Em bi Seroka Giştî ya CTPê Sila Usar İncirliyê re bi telefonê axivî û agahî girt. Me li ser navê partiya xwe heyetek jî ji bo çûyîna Kibrisa Bakur wezîfedar kir. Ji bo kesên ku jiyana xwe ji dest dane ji Xwedê rehmê, ji malbatên wan û ji gelê Tirk ê Qibrisê re serxweşiyê; ji birîndaran re jî şîfa dixwazim.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Keştî Kibris
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê