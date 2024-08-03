ŞENGAL KATLİAMININ 10. YILI
DEM Parti: Türkiye, Êzidî katliamını soykırım olarak tanımalı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’de gerçekleştirdiği Êzidî katliamının 10. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Êzidîlere yönelik katliamı soykırım olarak tanıması” gerektiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İnsanlık tarihi boyunca çeşitli halklar ve inançlar soykırıma maruz bırakılmış, zorla yerlerinden edilmiş ve asimilasyona uğramıştır. Êzidî halkı da katliamlara en fazla maruz kalmış halklardan biridir.
"3 Ağustos 2014’te IŞİD çeteleri tarafından Şengal’de 5 binden fazla Êzidî katledilmiş, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Êzidî kaçırılmıştır. Katliamın üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen bini aşkın Êzidî çocuk halen kayıptır.
"Tarihleri boyunca 73 fermana maruz kalan Êzidîler için bu katliam '74’üncü Ferman'dır. Êzidî halkının maruz kaldığı katliam, başta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok devlet tarafından soykırım olarak tanınmıştır.
"Türkiye de Êzidîlere yönelik bu katliamı soykırım olarak tanımalı ve yıllardır Şengal’e dönük sürdürdüğü saldırgan politikalarından vazgeçmelidir. Yerlerinden göçertilmiş Êzidîlerin topraklarına dönmesi ve halen IŞİD çetelerinin elinde olan Êzidîlerin özgürleşmesi için adımlar atmalıdır.
"Êzidî halkı, maruz kaldığı onca baskı, zulüm, göç ve katliamlara karşı direnerek kendi inancını, kültürünü ve varlığını korumuştur. 3 Ağustos Êzidî Soykırımının 10’uncu yıldönümü vesilesiyle Êzidî halkının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz.”
Ne olmuştu?
IŞİD, Haziran 2014’te Irak'ın Musul kentine saldırı düzenledi. Musul'u işgal eden IŞİD, 3 Ağustos'ta Şengal'i hedef aldı ve büyük bir katliam yaptı.
Êzîdî Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı ilçe ve çevresine yönelik saldırıda yüzlerce Êzîdî Kürt toplu halde öldürüldü, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 binden fazla kişiyi ise kaçırdı.
13 Ekim 2015’te Şengal, IŞİD’den geri alındı.
Kürdistan Parlamentosu ise; 3 Ağustos’u “Êzîdî Soykırımı Günü” olarak ilan etti.
Sayılar
En az 5000 kişi katledildi.
Sadece ilk iki günde 1293 kişi katledildi.
1500 Êzidi kadın cinsel saldırıya maruz kaldı.
6500 Êzidi kadın ve çocuk kaçırıldı.
400 bin kişi göç etti.
2882 Êzidi hâlâ kayıp.
Şu ana kadar 1207 kadın, 339 erkek ve 2008 çocuk kurtarıldı.
325 bin 197 Êzidi hâlâ kamplarda yaşıyor
100 bin Êzidi dünyanın değişik ülkelerine göç etti.
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(RT)