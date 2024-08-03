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Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2024 14:47
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2024 15:13
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ŞENGAL KATLİAMININ 10. YILI

DEM Parti: Türkiye, Êzidî katliamını soykırım olarak tanımalı

DEM Parti MYK, Şengal katliamının 10. yılında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, Êzidîlere yönelik bu katliamı soykırım olarak tanımalı ve yıllardır Şengal’e dönük sürdürdüğü saldırgan politikalarından vazgeçmelidir" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Türkiye, Êzidî katliamını soykırım olarak tanımalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’de gerçekleştirdiği Êzidî katliamının 10. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin  Êzidîlere yönelik katliamı soykırım olarak tanıması” gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnsanlık tarihi boyunca çeşitli halklar ve inançlar soykırıma maruz bırakılmış, zorla yerlerinden edilmiş ve asimilasyona uğramıştır. Êzidî halkı da katliamlara en fazla maruz kalmış halklardan biridir.

"3 Ağustos 2014’te IŞİD çeteleri tarafından Şengal’de 5 binden fazla Êzidî katledilmiş, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Êzidî kaçırılmıştır. Katliamın üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen bini aşkın Êzidî çocuk halen kayıptır.

"Tarihleri boyunca 73 fermana maruz kalan Êzidîler için bu katliam '74’üncü Ferman'dır. Êzidî halkının maruz kaldığı katliam, başta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok devlet tarafından soykırım olarak tanınmıştır.

"Türkiye de Êzidîlere yönelik bu katliamı soykırım olarak tanımalı ve yıllardır Şengal’e dönük sürdürdüğü saldırgan politikalarından vazgeçmelidir. Yerlerinden göçertilmiş Êzidîlerin topraklarına dönmesi ve halen IŞİD çetelerinin elinde olan Êzidîlerin özgürleşmesi için adımlar atmalıdır.

"Êzidî halkı, maruz kaldığı onca baskı, zulüm, göç ve katliamlara karşı direnerek kendi inancını, kültürünü ve varlığını korumuştur. 3 Ağustos Êzidî Soykırımının 10’uncu yıldönümü vesilesiyle Êzidî halkının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz.”

Ne olmuştu?

IŞİD, Haziran 2014’te Irak'ın Musul kentine saldırı düzenledi. Musul'u işgal eden IŞİD, 3 Ağustos'ta Şengal'i hedef aldı ve büyük bir katliam yaptı.

Êzîdî Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı ilçe ve çevresine yönelik saldırıda yüzlerce Êzîdî Kürt toplu halde öldürüldü, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 binden fazla kişiyi ise kaçırdı.

13 Ekim 2015’te Şengal, IŞİD’den geri alındı.

Kürdistan Parlamentosu ise; 3 Ağustos’u “Êzîdî Soykırımı Günü” olarak ilan etti.

Sayılar

En az 5000 kişi katledildi.

Sadece ilk iki günde 1293 kişi katledildi.

1500 Êzidi kadın cinsel saldırıya maruz kaldı.

6500 Êzidi kadın ve çocuk kaçırıldı.

400 bin kişi göç etti.

2882 Êzidi hâlâ kayıp.

Şu ana kadar 1207 kadın, 339 erkek ve 2008 çocuk kurtarıldı.

325 bin 197 Êzidi hâlâ kamplarda yaşıyor

100 bin Êzidi dünyanın değişik ülkelerine göç etti.

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(RT)

şengal katliamı Ezidi Ezidi Soykırımı dem parti ışid
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14 Mayıs 2024
/haber/yerlerinden-edilmis-on-binlerce-sengalli-barindiklari-kamplardan-da-edilmek-uzere-295349
TSK'den Şengal'e hava saldırısı: Üç YBŞ'li hayatını kaybetti
18 Eylül 2023
/haber/tsk-den-sengal-e-hava-saldirisi-uc-ybs-li-hayatini-kaybetti-284144
293 Êzidî daha Şengal'e döndü
12 Ağustos 2023
/haber/293-ezidi-daha-sengal-e-dondu-282679
Şengal'deki hastane bombalaması için Türkiye'ye BM'de dava
31 Temmuz 2023
/haber/sengal-deki-hastane-bombalamasi-icin-turkiye-ye-bm-de-dava-282192
ÊZİDİ SOYKIRIMININ 8. YILDÖNÜMÜ
Şengal’de anma: Fermanı soykırım olarak tanıyın
3 Ağustos 2022
/haber/sengal-de-anma-fermani-soykirim-olarak-taniyin-265364
73. Ferman | Şengal’de Êzidilerin 6 toplu mezarı açılıyor
30 Haziran 2022
/haber/73-ferman-sengal-de-ezidilerin-6-toplu-mezari-aciliyor-263976
"Şengal'e bir yandan IŞİD bir yandan Türkiye saldırıyor"
16 Şubat 2022
/haber/sengal-e-bir-yandan-isid-bir-yandan-turkiye-saldiriyor-257836
Şengal Dağı’ndan İnmeyen Ezidiler
26 Nisan 2018
/haber/sengal-dagi-ndan-inmeyen-ezidiler-196544
Göç ve Sürgünden Mülteciliğe Şengal Ezîdileri
16 Haziran 2016
/haber/goc-ve-surgunden-multecilige-sengal-ezidileri-175918
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