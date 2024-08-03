DEM Parti: Türkiye, Êzidî katliamını soykırım olarak tanımalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’de gerçekleştirdiği Êzidî katliamının 10. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Êzidîlere yönelik katliamı soykırım olarak tanıması” gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnsanlık tarihi boyunca çeşitli halklar ve inançlar soykırıma maruz bırakılmış, zorla yerlerinden edilmiş ve asimilasyona uğramıştır. Êzidî halkı da katliamlara en fazla maruz kalmış halklardan biridir.

"3 Ağustos 2014’te IŞİD çeteleri tarafından Şengal’de 5 binden fazla Êzidî katledilmiş, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Êzidî kaçırılmıştır. Katliamın üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen bini aşkın Êzidî çocuk halen kayıptır.

"Tarihleri boyunca 73 fermana maruz kalan Êzidîler için bu katliam '74’üncü Ferman'dır. Êzidî halkının maruz kaldığı katliam, başta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok devlet tarafından soykırım olarak tanınmıştır.

"Türkiye de Êzidîlere yönelik bu katliamı soykırım olarak tanımalı ve yıllardır Şengal’e dönük sürdürdüğü saldırgan politikalarından vazgeçmelidir. Yerlerinden göçertilmiş Êzidîlerin topraklarına dönmesi ve halen IŞİD çetelerinin elinde olan Êzidîlerin özgürleşmesi için adımlar atmalıdır.

"Êzidî halkı, maruz kaldığı onca baskı, zulüm, göç ve katliamlara karşı direnerek kendi inancını, kültürünü ve varlığını korumuştur. 3 Ağustos Êzidî Soykırımının 10’uncu yıldönümü vesilesiyle Êzidî halkının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz.”