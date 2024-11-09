ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2024 15:54
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 16:02
1 dk Okuma

DEM Parti tüm kesimlere Kürt sorunu için çağrı yapacak

DEM Parti bugün MYK'yi topladı. Toplantıda , Kürt sorununun çözümü ve Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dair iktidar ve diğer tüm kesimlere çağrı yapma kararı alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti tüm kesimlere Kürt sorunu için çağrı yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün kritik gündem başlıkları ile toplandı.

Masada Kürt sorunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan ‘çözüm’ tartışması, kayyım atamaları ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit vardı.

Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Mehmet Aslan’ın haberine göre Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanan MYK'de yeni yasama yılının açılışıyla birlikte yaşanan yeni süreç gündemdi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik devam eden tecridin kaldırılması MYK toplantısının temel başlıklardan biri oldu. Bunun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in yeni yasama yıllında Bakırhan ile tokalaşması ve sonrasında başlayan tartışmalar da masada tartışıldı.

Bunun yanı sıra bir diğer önemli konu ise Abdullah Öcalan’ın mesajları ve Bahçeli’nin de ifade ettiği, “Umut hakkı”nın da ne şekilde uygulamaya konulabileceği de tartışıldı.

Çağrı niteliğinde açıklama

Kayyım ataması ve diğer güncel gelişmelerin de tartışıldığı MYK toplantısında, tüm bu tartışmalara dair yazılı açıklama yapılması kararı alındı.

Söz konusu toplantıya dair DEM Partili bir yetkili, yazılı açıklamanın içeriğinin ne olacağı şu cümle ile açıkladı: “Kürt sorununun çözümü, Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve son günlerdeki kayyım atamalarına dair iktidara ve tüm kesimlere çağrı niteliğinde olacak.”

Aynı partili kaynak, yazılı açıklamanın gün içinde ya da yarın sabah kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti kayyım Abdullah Öcalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git