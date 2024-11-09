DEM Parti tüm kesimlere Kürt sorunu için çağrı yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün kritik gündem başlıkları ile toplandı.

Masada Kürt sorunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan ‘çözüm’ tartışması, kayyım atamaları ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit vardı.

Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Mehmet Aslan’ın haberine göre Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanan MYK'de yeni yasama yılının açılışıyla birlikte yaşanan yeni süreç gündemdi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik devam eden tecridin kaldırılması MYK toplantısının temel başlıklardan biri oldu. Bunun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in yeni yasama yıllında Bakırhan ile tokalaşması ve sonrasında başlayan tartışmalar da masada tartışıldı.

Bunun yanı sıra bir diğer önemli konu ise Abdullah Öcalan’ın mesajları ve Bahçeli’nin de ifade ettiği, “Umut hakkı”nın da ne şekilde uygulamaya konulabileceği de tartışıldı.

Çağrı niteliğinde açıklama

Kayyım ataması ve diğer güncel gelişmelerin de tartışıldığı MYK toplantısında, tüm bu tartışmalara dair yazılı açıklama yapılması kararı alındı.

Söz konusu toplantıya dair DEM Partili bir yetkili, yazılı açıklamanın içeriğinin ne olacağı şu cümle ile açıkladı: “Kürt sorununun çözümü, Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve son günlerdeki kayyım atamalarına dair iktidara ve tüm kesimlere çağrı niteliğinde olacak.”

Aynı partili kaynak, yazılı açıklamanın gün içinde ya da yarın sabah kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

(HA)