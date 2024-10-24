DEM Parti: Tarafları diyalog yollarını benimsemeye çağırıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TSK’nin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) saldırısının ardından başlattığı hava operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürdistan Bölgesi ile Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hava saldırılarının başladığını duyurdu.

TSK’nin operasyonuyla ilgili açıklama yapan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, "Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur. Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz."

Güler: 47 noktaya hava saldırı düzenledik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu.

Güler, dün TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından Kuzey ve Doğu Suriye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki alanlara düzenlenen operasyonlara değindi. 29’u Irak Kürdistan Bölgesi, 18’i Rojava olmak üzere 47 noktanın havadan vurulduğunu belirtti.

(RT)