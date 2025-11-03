DEM Parti: Süreci pekiştirmek için kayyımlar geri çekilmeli

DEM Parti, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması, aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 12 milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklanmalarının yıl dönümü olan 4 Kasım öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu'ndan yapılan açıklamada; kayyımların geri çekilmesi ve tutuklu siyasilerin serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin pekiştirilmesi için adım atılmasının önemine işaret edilen açıklamada "Adımların atılması sadece bir demokratikleşme gereği değil, aynı zamanda halkların barış içinde bir arada yaşamasının da teminatı olacaktır" denildi.

"İktidar tutuk ve ürkek bir hat izliyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarih, demokrasiyi askıya alan müdahalelerin sürekliliğini ve halk iradesine yönelen sistematik baskıyı hatırlatmaktadır. 27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan tarafından başlatılan Barış ve Demokratik Toplum Süreci, bugün Türkiye’nin demokratikleşme yoluna girebilmesi için büyük bir kapı aralamıştır. Sayın Öcalan, büyük bir inisiyatif geliştirerek halkların eşitliği temelinde yeni bir Türkiye’nin mümkün olabileceği umudunu yeşertmiştir. Bugüne kadar atılan adımlar da bu umudu destekleyici nitelikte ve kararlılıkta olmuştur. Ancak siyasi iktidar kanadı bu umudu büyütme ve geliştirme konusunda daha tutuk ve ürkek bir hat izlemektedir.

"Yok sayma hali bir an önce sona ermeli"

"Demokrasinin ve özgürlüklerin ifade edildiği bu ortamı pekiştirmek, siyasi iktidarın temel sorumluluklarından biridir. İktidarı bu sorumluluğunu yerine getirmeye, bu doğrultuda adımlar atmaya davet ediyoruz. Demokrasinin tam anlamıyla tesis edildiği bir Türkiye yaratmak istiyorsak, bunun önünde duran tüm antidemokratik uygulamaları ortadan kaldırmalıyız. Şüphesiz ki bunlardan biri de kayyım uygulamalarının hala devam ediyor olmasıdır. Seçilmiş halk iradesinin askıya alınıp merkezi yönetimin memurlarının gasp edilen koltuklara oturtulması, aleni bir şekilde demokrasinin yok sayılmasıdır. Bu yok sayma hali bir an önce sona erdirilmelidir.

"Halkların barış içinde yaşamasının teminatı"

"Bu vesileyle 4 Kasım 2025 tarihini, yeni dönemin samimiyetle pekişmesi adına bir fırsat olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Bizlerin ve halkların beklentisi, atanan kayyımların geri çekilerek halkın iradesini temsil eden seçilmişlerin görevlerinin başına dönmesidir. Bununla birlikte, siyaset yaptığı için tutsak edilen siyasetçilerin ve seçilmişlerin de özgürlüklerine kavuşması, demokrasi temelinde halkların ortak beklentisidir. Bu beklentiyi karşılayacak olan da siyasi iktidardır. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin karşılıklı iyi niyet adımlarıyla pekişmesi ve halkın güven duygusunun gelişmesi, atılacak bu adımlarla daha mümkün hale gelecektir. Bu adımların atılması sadece bir demokratikleşme gereği değil, aynı zamanda halkların barış içinde bir arada yaşamasının da teminatı olacaktır."

(AB)