HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 00:29 12 Şubat 2026 00:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 00:58 12 Şubat 2026 00:58
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti Sözcüsü Doğan: "'İmralı'ya gidecek gazetecilerin belirlendiği' haberi gerçeği yansıtmıyor"

Ayşegül Doğan sosyal medyadan yayılan, İmralı'ya gidecek gazetecilerin belirlendiği haberlerini doğrulamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi


DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek gazetecilerin belirlendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Birkaç gündür, bazı sosyal medya hesaplarından verilen haberlerde kimlikleri belirginleşen bir grup gazetecinin İmralı Adası’na gidecekleri ileri sürülüyordu. Adları geçen gazeteciler arasında Ruşen Çakır, Hasan Cemal, Eyüp Burç, Cengiz Çandar ve Arzu Yılmaz vardı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı yazılı açıklamada “İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile görüşecek gazetecilerin isimlerinin belirlendiğine dair haberler[in] gerçeği yansıtma[dığını]" duyurdu.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
ayşegül doğan dem parti imralı adası gazetecilik
