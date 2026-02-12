DEM Parti Sözcüsü Doğan: "'İmralı'ya gidecek gazetecilerin belirlendiği' haberi gerçeği yansıtmıyor"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek gazetecilerin belirlendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Birkaç gündür, bazı sosyal medya hesaplarından verilen haberlerde kimlikleri belirginleşen bir grup gazetecinin İmralı Adası’na gidecekleri ileri sürülüyordu. Adları geçen gazeteciler arasında Ruşen Çakır, Hasan Cemal, Eyüp Burç, Cengiz Çandar ve Arzu Yılmaz vardı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı yazılı açıklamada “İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile görüşecek gazetecilerin isimlerinin belirlendiğine dair haberler[in] gerçeği yansıtma[dığını]" duyurdu.

