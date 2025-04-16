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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 08:11
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 08:44
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SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Güzel haberler vermek için dakikaları sayıyoruz

Ayşegül Doğan, "Ameliyat henüz bitmedi. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasına bekliyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Güzel haberler vermek için dakikaları sayıyoruz
Fotoğraf: DEM Parti Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altında olan İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama yaptı. 

"Ameliyatın sürüyor olması olumsuz bir duruma işaret etmiyor"

Florence Nightingale Hastanesi önünde basın mensuplarına konuşan Doğan, ameliyatın henüz tamamlanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ameliyat henüz bitmedi. Bitmesinin ardından yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.”

Doğan, halkın ilgisine ve desteğine de teşekkür etti şöyle dedi: 

“Dayanışma gösteren, kalbi burada olan tüm Türkiye halklarına teşekkür ederiz. Hepimiz güzel haberler verebilmek için dakikaları sayıyoruz. Şu an doktorların yaptığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok.”

Sırrı Süreyya Önder’in zorlu dönemlerde büyük sorumluluklar üstlenmiş bir isim olduğunu vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili Sırrı Süreyya Önder, çok ağır zamanlardan geçmiş bir insan. Bu zor ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Ameliyatın sürüyor olması olumsuz bir duruma işaret etmiyor. Sürecin zor olması, başarısızlık anlamına gelmez. Umutla bekliyoruz.”

Doğan, Önder yoğun bakıma alındığında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder ayşegül doğan dem parti
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