DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Silvan Belediyesi açıklaması: Manipülasyon
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Silvan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören kanun teklifinin yasalaşmasından hemen sonra belediyenin köpekleri toplamaya başladığı yönündeki haberleri yalanladı.
Konuyla ilgili bianet’e konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yönetimlerindeki hiçbir belediyede söz konusu uygulamanın hayata geçirilmeyeceğini söyledi.
“Hedef alınan canlı yaşamı”
Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İktidarın politikası doğrudan canlı yaşamını hedef alıyor. Ağacı kesiyor, insanı tutukluyor, hayvanı ‘uyutuyor’. Hayvanlarla iç içe yaşayan bir coğrafyanın insanlarından bahsediyoruz. DEM Parti olarak bu konuda son derece net ve kararlıyız. Biz hem halk hem de parti olarak biliyoruz ki coğrafyamızdaki ağaçların kesilmesi, coğrafyamıza kurulan baraj gölleri ve santraller; hepsi birbiriyle bağlantılı.
“Yasaya karşı eş genel başkanımız, grup başkan vekilimiz, kadın meclisi sözcümüz, parti sözcümüz, MYK üyelerimiz olarak oradaydık. Çok güçlü bir biçimde bu yasaya karşı mücadele ettik ve çok güçlü bir biçimde hayvan haklarını savunduk. Söz konusu yasaya karşı en büyük muhalefeti yapanlardan biri bizdik.
“DEM Parti olarak yasa teklifi gündeme geldiği andan itibaren bu yasaya karşı hem Meclis’te hem de sokakta mücadele ettik. Ve bu yasayı belediyelerimizde uygulamayacağımızı açıkladık. Ancak bugün Silvan’dan gelen bazı görüntülerle DEM Parti’nin verdiği mücadele manipüle edilmeye ve farklı bir şekilde gösterilmeye çalışılıyor. Sizin vasıtanızla DEM Parti olarak bir kez daha hayvan hakları aktivistlerine, bu yasaya karşı mücadele edeceğimizi ve bu uygulamayı belediyelerimizde hayata geçirmeyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.”
Silvan Belediyesi’nden açıklama
Silvan Belediyesi Eş Başkanları Sevim Biçici ve Kadri Esen de Silvan sokaklarındaki köpeklerin toplatılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak personellerinin köpekleri kısırlaştırmak için aldıklarını ve ardından da yaşam alanlarına geri bıraktıklarını söyledi.
Belediye, personelinin hayvanlara kötü muamelesi için ise özür diledi.
Silvan Belediyesi’nin açıklamasının tamamı şöyle:
“Söz konusu sosyal medya paylaşımımız üzerine belediyemize karşı geliştirilen tepki haksız bir tepki olduğunu düşünüyoruz. Lakin yapılan uygulama rutin bir uygulama olup göreve başladığımız günden beri devam ettiriyoruz. Vatandaştan bize ulaşılan şikâyetler üzerine bulundukları yerden köpekleri toplayıp kendi barınağımızda kısırlaştırıp belli süre beklettikten sonra onları aldığımız yere bırakıyoruz. Hasta ve durumu kötü olanları da bırakmayıp barınakta tedavilerini yapıp besliyoruz.
“Şunu da kabul ediyoruz; personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşım da kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı da dolayı özür dileriz. Bunu da belirtelim, parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da en güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz.” (TY)