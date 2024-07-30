DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Silvan Belediyesi açıklaması: Manipülasyon

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Silvan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören kanun teklifinin yasalaşmasından hemen sonra belediyenin köpekleri toplamaya başladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Diyarbakır-Silvan Belediyesi, sosyal medya hesabından, Silvan sokaklarındaki bazı köpeklerin toplatıldığını fotoğraflarla duyurmuş ve ardından gönderiyi silmişti.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yönetimlerindeki hiçbir belediyede söz konusu uygulamanın hayata geçirilmeyeceğini söyledi.

“Hedef alınan canlı yaşamı”

Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İktidarın politikası doğrudan canlı yaşamını hedef alıyor. Ağacı kesiyor, insanı tutukluyor, hayvanı ‘uyutuyor’. Hayvanlarla iç içe yaşayan bir coğrafyanın insanlarından bahsediyoruz. DEM Parti olarak bu konuda son derece net ve kararlıyız. Biz hem halk hem de parti olarak biliyoruz ki coğrafyamızdaki ağaçların kesilmesi, coğrafyamıza kurulan baraj gölleri ve santraller; hepsi birbiriyle bağlantılı.

“Yasaya karşı eş genel başkanımız, grup başkan vekilimiz, kadın meclisi sözcümüz, parti sözcümüz, MYK üyelerimiz olarak oradaydık. Çok güçlü bir biçimde bu yasaya karşı mücadele ettik ve çok güçlü bir biçimde hayvan haklarını savunduk. Söz konusu yasaya karşı en büyük muhalefeti yapanlardan biri bizdik.

“DEM Parti olarak yasa teklifi gündeme geldiği andan itibaren bu yasaya karşı hem Meclis’te hem de sokakta mücadele ettik. Ve bu yasayı belediyelerimizde uygulamayacağımızı açıkladık. Ancak bugün Silvan’dan gelen bazı görüntülerle DEM Parti’nin verdiği mücadele manipüle edilmeye ve farklı bir şekilde gösterilmeye çalışılıyor. Sizin vasıtanızla DEM Parti olarak bir kez daha hayvan hakları aktivistlerine, bu yasaya karşı mücadele edeceğimizi ve bu uygulamayı belediyelerimizde hayata geçirmeyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.”