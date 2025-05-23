DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Kurtulmuş’a çağrı: Sorumluluk alın

PKK'nin kendini feshetme ve silahları bırakma kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "16 siyasi parti temsilcisinin olduğu 100 üyeli Milli Birlik Komisyonu kurulması" önerisi tartışılıyor. Meclis'te yeni sürece ilişkin komisyon kurma önerisi destek görse de bu konuda henüz herhangi bir somut adım atılmadı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de dahil muhalefet partileri ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u bu konuda sorumluluk almaya çağırıyor.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına dair genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te komisyon kurulmasına dair çağrısına işaret ederek, kendilerinin de daha önce böylesi bir öneride bulundukları hatırlattı.

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Numan Kurtulmuş’a çağrı

Kürt meselesinin çözümünün Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrılamayacağını vurgulayan Ayşegül Doğan, tüm siyasi partilerin eleştiri ve önerileriyle sürece katkı sunması gerektiğini kaydetti. Ayşegül Doğan, "Tarihin en fazla siyasal temsiliyetinin olduğu bir Meclis'ten bahsediyoruz. Tam da böyle bir aritmetikte Meclis'in başlayıp Meclis'le sınırlı kalmayan ve toplumun diğer kesimlerini ve dinamiklerini de içine dahil edebilecek bir şekilde bir komisyon tartışması yapacağımızı söylemiştik. Bu da çok tartıştığımız ve konuştuğumuz başlıklardan biri oldu. Biz Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş’un bu komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" çağrısı yaptı.

"Ezberlerimizi bozmalıyız"

Toplumdaki kaygılara değinen Ayşegül Doğan, bunları gidermenin Meclis'in en önemli görevi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Toplumda çok fazla kaygı var. Bu kaygıları gidermek Meclis'in en önemli görevi. Bu mevzu tüm siyasi çıkarların üzerinde değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Oy, seçmen taban kaygısı, başka türlü yaklaşımlar yerine bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Onu yaparsak şöyle olur, bunu yaparsak DEM Parti'nin işine yarar, şöyle bir değerlendirme yaparsak AKP’nin, CHP’nin, MHP’nin, DEVA’nın, Gelecek’in, TİP’in ya da EMEP’in işine yarar... Bu yaklaşımdan Türkiye kurtulmalı. Biz buradan ezberlerimizi bozmalıyız."

Halk buluşmaları artacak

Saha ve halk buluşmalarına önem verdiklerini belirten Doğan şunları söyledi:

"Sahadaydık ve sahada olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız ev ve halk buluşmalarının sayısını arttıracağız. Biz bu sürecin hem anlatıcısı hem de örgütleyicisi olacağız. Çünkü sürecin kırılganlıkları var. Yani böylesi süreçlerde riskler olur. Bu riskleri de minimize etmenin ötesine geçip mümkünse risksiz hale getirmek istiyoruz. Riskli bütün alanları temizlemek, toplumsal desteği artırarak ortadan kaldırmak istiyoruz."

Gündemdeki 10. Yargı Paketi tartışmalarına değinen Ayşegül Doğan, "Daha önce 10. Yargı Paketi ve bu dönemde yapılması gerekenlerle ilgili grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanlığı ile görüştükten sonra konuya dair detaylıca bir açıklama yapmışlardı. Bu açıklama sonrasında da aynı başlıkları içeren bir açıklamayı Adalet Bakanlığı da yaptı. Bunun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

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"Muhattap örgütün kendisi"

Erdoğan’ın “Silah bırakma YPG’yi de kapsıyor” yönündeki açıklamaları sorulan Ayşegül Doğan, “O sorunun doğrudan muhatabı daha önce söylediğim gibi PKK. Örgütün kendisi ve örgütün lideri Sayın Öcalan silahların bırakılması sürecine ilişkin sorulara yanıt verebilir" dedi.

“Yeni Anayasa” sorusuna da yanıt veren Ayşegül Doğan, demokratik ve barışçıl bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

(AB)