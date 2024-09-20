DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "Kurtulmuş'la görüşmüyoruz, oyunu görüyoruz"

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin "yeni Anayasa için sunduğu öneriler" başlığı altında sosyal medyada yayılan paylaşımlarla ilgili olarak "ilgili ve yetkili kurullarımız dışında maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulan bazı haberlerin nedenini biliyoruz. Bu oyunu görüyoruz. Partimiz açısından bağlayıcılığı olmayan bu haberler dikkate alınmamalıdır." dedi.

DEM Parti olarak Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş ile #Anayasa’ya dair yeni bir görüşmemiz olmadığı gibi bu konuda öneri veya taslak niteliği taşıyan herhangi bir açıklamamız da olmamıştır. #DEMParti kendi içinde Anayasa Koordinasyonu çalışmalarını sürdürüyor; ilgili ve yetkili… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) September 19, 2024

Doğan, açıklamasında "DEM Parti olarak Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş ile #Anayasa’ya dair yeni bir görüşme[leri] olmadığı gibi bu konuda öneri veya taslak niteliği taşıyan herhangi bir açıklama[ları] da olma[dığını]" söyledi. "#DEMParti kendi içinde Anayasa Koordinasyonu çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Ne olmuştu?

Ayşegül Doğan'ın açıklamada bulunma gereği duymasına yol açan, sosyal medyada dolaşıma sokulan birbirlerinin tıpkı basımı, kaynağı belirsiz paylaşımlardı.

DEM Parti’nin yeni Anayasa için sunduğu öneriler:



🔺Özerklik

🔺İkinci resmi dil

🔺Türkiye vatandaşlığı pic.twitter.com/GyvAbqCcUh — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) September 19, 2024

DEM Parti’nin yeni Anayasa için önerileri:



• Özerklik

• İkinci resmi dil

• Türkiye vatandaşlığı pic.twitter.com/xPTTqrexMF — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) September 19, 2024

Birincisi 19 Eylül ÖS. 2:50, ikincisi beş dakika arayla 19 Eylül ÖS. 2:55'te atılan birbirleriyle su damlası kadar benzeşen her iki mesaj ve onları tekrar eden başkaları da -World of Turkiye, Türk Digitals, Arayış Haber, vb.- DEM Parti'nin "Anayasa önerisi" olarak niteledikleri bilgilerin hangi kaynağa dayandığı konusunda bir açıklamada bulunmuyorlardı. Ancak sosyal medya akışında zamanda biraz daha geriye gidilince DEM Parti'nin tepki gösterdiği haberlerin kaynağının "Aydınlık"'ın X hesabı olduğu görülüyordu.

Aydınlık'ın zaman tüneli

Sonraki tıpkı basımların kaynağı, Aydınlık X hesabından Aykut Diş imzasıyla 18 Eylül 2024, ÖS 10:22'de yayımlanan haberdi: "Özerklik, ikinci resmi dil, Türkiye vatandaşlığı". Sosyal medya gönderisi formatında birbirleriyle özdeş diğer paylaşımlarda yer verilmeyen bağlantı izlendiğinde Aydınlık haberinin dayanağının Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 24. Dönemde (2011-2015) TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu öneriler olduğu anlaşılıyordu. Ancak haberin spotunda 2011-2013 arasında komisyon tartışmalarında yer alan partinin BDP -ve ardından HDP- değil, 2012'de kurulan ve 2023'e kadar TBMM'ye hiç girmemiş olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden dönüşerek 2024'te DEM Parti adını alan Parti olduğunu yazılmıştı:

"Referans gösterilen 24. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu taslağındaki DEM Parti’nin önerileri milli devlet niteliklerini ortadan kaldırıyor. Özerkliğe yasal zemin çiziliyor. İkinci resmi dil belirleniyor. ‘Türk vatandaşlığı’ yerine ‘Türkiye vatandaşlığı’ deniyordu.

Paylaşımın görseli olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, DEM Parti Eş Başkanlarına ziyaretinden bir kare de iliştirilince, AKP'li TBMM Başkanının Türk milliyetçileri aleyhine DEM Parti ile "Yeni Anayasa" görüşmeleri sürdürdüğü dezenformasyonun konuya yeterince vakıf olmayan okurun zihninde haber değeri kazanması için gereken bütün yanıcı malzeme üt üste yığılmış oluyordu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklaması, bu olgular bütünlüğü içinde gerçek anlamına kavuşuyor. Ancak daha da önemlisi, bu saldırının, hiç bir siyasal paydaşın görüş ve önerilerinin kendisine karşı suç kanıtı olarak kullanılamayacağı bir özgürlükler çerçevesi güvenceye alınmaksızın TBMM'de ya da parlamento dışında neden sahici bir Anayasa tartışması yapılamayacağını bir kez daha görünür kılmış olması.

(AEK)