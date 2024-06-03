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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 20:14
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 23:43
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AKP'NİN "YUMUŞAMA" HAMLESİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'a yurt dışına çıkış engeli

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Sosyal İşler Komitesi'nin Paris'teki toplantısına katılmak üzere İstanbul Havalimanı'na giden DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın uçuşu engellendi. Yurtdışı yasağı 2023'te kaldırılmış Şırnak Milletvekili’ne 2020 tarihli bir "tahdit" kararı gösterildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'a yurt dışına çıkış engeli
Ayşegül Doğan, DEM Parti

DEM Parti Sözcüsü, Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler Komitesinin, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Alt Komitesinin bugün Paris'te yapılan toplantısına katılması, İstanbul Havalimanı polisi tarafından engellendi.

Havalimanı polisi, Paris'e uçuşuna 10 dakika kala Doğan'a yurt dışına çıkmasına 2020 tarihli bir Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi kararı gereğince izin verilemeyeceğini bildirdi. Diyarbakır'da yargılandığı davada konulan konulan "tahdit" milletvekili seçilmesi dolayısıyla Anayasanın milletvekili dokunulmazlığına ilişikin 83. Maddesi uyarınca 2023'te kaldırılmıştı. 

Doğan, “Yarın Paris’te yapılacak olan toplantıya meclisin bir üyesi, bir milletvekili olarak katılamama nedenimi TBMM Başkanı izah etmelidir” dedi.

(AEK)

ayşegül doğan yurt dışı yasağı AKPM
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