DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'a yurt dışına çıkış engeli

DEM Parti Sözcüsü, Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler Komitesinin, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Alt Komitesinin bugün Paris'te yapılan toplantısına katılması, İstanbul Havalimanı polisi tarafından engellendi.

Havalimanı polisi, Paris'e uçuşuna 10 dakika kala Doğan'a yurt dışına çıkmasına 2020 tarihli bir Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi kararı gereğince izin verilemeyeceğini bildirdi. Diyarbakır'da yargılandığı davada konulan konulan "tahdit" milletvekili seçilmesi dolayısıyla Anayasanın milletvekili dokunulmazlığına ilişikin 83. Maddesi uyarınca 2023'te kaldırılmıştı.

Doğan, “Yarın Paris’te yapılacak olan toplantıya meclisin bir üyesi, bir milletvekili olarak katılamama nedenimi TBMM Başkanı izah etmelidir” dedi.

(AEK)