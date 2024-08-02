DEM Parti: Soykırımda katledilen Romanları saygıyla anıyoruz

Bugün, “Porajmos” olarak da bilinen 2 Ağustos Roman Soykırımını Anma Günü.

Avrupa Parlamentosu, 2015 yılında 2 Ağustos'u "Ulusal Roman Soykırımını Anma ve Roman Karşıtlığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüleri Yüksel Mutlu ve Mahfuz Güleryüz, soykırımın yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımladı.

77. YILINDA ROMAN SOYKIRIMI Naziler, 1,5 milyon Roman'ı öldürdü

“Opre Roma!”

DEM Parti’nin açıklaması özetle şöyle:

“Naziler İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanya işgali altındaki Avrupa’da 500 binden fazla Roman’ı insan deneyleri, toplu katliamlar ve toplama kamplarındaki gazlı ölümlerle katletmiştir. Hayatta kalan Romanlar ise yaşanan acıların yarattığı büyük fiziksel ve psikolojik yıkımlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır.



“Bugün Türkiye’de ve Avrupa’da yaklaşık 17 milyon Roman insanca yaşam koşullarının uzağında, temel haklardan mahrum olarak ve kabul edilemeyecek şartlarda yaşamaya çalışmaktadır. Türkiye’de AKP iktidarı ‘Roman Açılımı’ ile Romanlara dair adımlar atılacağının propagandasını yapmış olsa da bu sözde açılımın somut hiçbir karşılığı olmadığı gibi, Roman yurttaşların yaşadığı sorunlar da artarak devam etmektedir.

“Soykırımdan bugüne süregelen ırkçı yaklaşımların son bulması ve soykırım gibi büyük acıların tekrar yaşanmaması için bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz ve ilgili bütün kesimleri de ortak mücadeleye çağırıyoruz. Roman halkının yaşadığı bu büyük acıyı yüreğimizde hissediyor, soykırımda hayatını kaybeden Romanları bir kez daha saygıyla anıyoruz.

“Yaşasın halkların kardeşliği, Opre Roma!”