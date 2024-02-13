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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 11:41
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DEM Parti sordu: Gülistan’ın kaybedilmesi ile Rojvelat’ın ölümü arasında bağ var mı?

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Hasankeyf Barajı'nda cesedi bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın ölümünü İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya sordu: "Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı olan Rojvelat Kızmaz’ın ölümü ile Gülistan Doku’nun kaybedilmesi arasında bir bağlantı var mıdır?"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti sordu: Gülistan’ın kaybedilmesi ile Rojvelat’ın ölümü arasında bağ var mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, geçtiğimiz cuma günü (9 Şubat) evden çıkan ve dün (12 Şubat) Hasankeyf Barajı’nda cesedi bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz’ın ölümünü Meclis’e taşıdı.

Oduncu, 5 Ocak 2020’de kaybedilen Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku ile okul arkadaşı Rojvelat Kızmaz’ın ölümü arasında bir bağ olup olmadığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu.

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Oduncu, önergede Rojvelat Kızmaz’ın ağabeyi gazeteci Mehmet Kızmaz’ın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına yer verdi ve “Kızmaz’ın ailesi, başvurularına rağmen emniyetten kendilerine herhangi bir dönüşün sağlanamadığını ve ısrarlarına rağmen barajda arama çalışmalarının geç yapıldığını ifade etmiştir” dedi.

Oduncu'nun Yerlikaya soruları şöyle: 

  • Rojvelat Kızmaz’a ne oldu? Rojvelat Kızmaz’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucu kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
  • Rojvelat Kızmaz’ın Batman Petrol mahallesinden Hasankeyf baraj gölüne kadar geçtiği yollarda mobese kayıtları incelenmiş midir?
  • Rojvelat Kızmaz’ın kaybolduğu gün ailesi Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp bildiriminde bulunmuş olmasına rağmen aynı gün neden arama çalışmaları yapılmamıştır?
  • Ailesi tarafından Rojvelat Kızmaz’ın Hasankeyf baraj gölü kenarında kıyafetleri bulunmasına rağmen arama çalışmaları neden geç başlatılmıştır?
  • Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı olan Rojvelat Kızmaz’ın ölümü ile Gülistan Doku’nun kaybedilmesi arasında bir bağlantı var mıdır?

(RT)

Rojvelat Kızmaz Gülistan Doku
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/haber/gulistan-doku-yu-arama-calismalari-yeniden-basladi-232770
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/haber/gulistan-doku-icin-baraj-bosaltiliyor-227864
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