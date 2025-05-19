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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 13:32
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 13:48
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DEM Parti siyasi turuna başladı: İlk durak DEVA Partisi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti siyasi turuna başladı: İlk durak DEVA Partisi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

PKK’nin kendini feshetmesinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) siyasi partilerle görüşme turuna başladı. İlk ziyareti DEVA Partisi’ne gerçekleştiren heyet, Saadet, CHP ve Gelecek Partisi ile de görüşecek.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Ziyaret bir buçuk saat sürdü

Saat 11.00’de başlayan görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik etti.

DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkanvekili İbrahim Çanakçı, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Ekmen, Sadullah Ergin ve Medeni Yılmaz yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir buçuk sürdü.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan dem DEVA Ali Babacan barış ve demokratik toplum süreci PKK'nin fesih kararı
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