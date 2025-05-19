DEM Parti siyasi turuna başladı: İlk durak DEVA Partisi

PKK’nin kendini feshetmesinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) siyasi partilerle görüşme turuna başladı. İlk ziyareti DEVA Partisi’ne gerçekleştiren heyet, Saadet, CHP ve Gelecek Partisi ile de görüşecek.

Tuncer Bakırhan: Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Ziyaret bir buçuk saat sürdü

Saat 11.00’de başlayan görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik etti.

DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkanvekili İbrahim Çanakçı, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Ekmen, Sadullah Ergin ve Medeni Yılmaz yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir buçuk sürdü.

(AB)