HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 16:47 25 Şubat 2026 16:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 17:13 25 Şubat 2026 17:13
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti: Silah bırakan herkes için ayrımsız yasal güvence

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin adımların hızla atılması gerektiğini belirterek, silah bırakan herkes için ayrımsız yasal güvence talep etti.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekmeyen konularda hızlıca adım atılması gerektiğini söyledi.

"Silah bırakanlara ayrımsız güvence"

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun hazırladığı raporun yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rapora yönelik "tarihi bir metin" yorumuna işaret ederek bu raporun yalnızca öneri içeren bir metin olmaması gerektiğini vurguladıklarını anımsattı.

"Silah bırakanların topluma katılımı" sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Silah bırakan herkes ayrımsız bir şekilde yasal güvencelerden faydalanabilmeli" dedi.

"Bir an önce seri adımlar atılmalı"

Kürt meselesinin demokratik çözümüne ilişkin devam eden süreçte MHP ve AKP tarafından şimdiye kadar pek çok açıklamanın geldiğini belirten Ayşegül Doğan, gerekli düzenlemelerin yerine getirilmediğini söyledi.

Zamana yayılmaksızın, bir an önce adımların atılmasını gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bir an önce seri adımlar atılmalı, yasal düzenleme gerektirmeyen adımlar hemen atılmalı" dedi.

27 Şubat’ın yıldönümü

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’ın örgütü feshetme çağrısının birinci yılına dikkat çekerek, 27 Şubat’ta yapılacak açıklamada Öcalan’ın yeni yazılı mesajının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Doğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Öcalan’ın statü açığı" konusundaki değerlendirmesine ilişkin de "Daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor" yorumunu yaptı. "Öcalan'ın yasal ve hukuki olarak önündeki engeller kaldırılmalı" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ayşegül doğan dem parti çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
