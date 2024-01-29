DEM Parti seçim müziğini duyurdu: Rabe DEM Hat

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün belediye eş başkan adaylarını tanıtmak için düzenlediği etkinlikte 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kampanyası için hazırladığı Kürtçe seçim şarkısını duyurdu.

"Rabe DEM Hat" adlı şarkının sözleri Erol Şaybak ve Baran Ertaş’a, müziği ise Baran Ertaş’a ait.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Şarkımız: Rabe DEM Hate#RabeDEMhat pic.twitter.com/lFDW4zfr60 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 29, 2024

Öte yandan parti, Kürtçe resmî hesabından da "Kîne Em?" (Biz Kimiz?) şarkısının olduğu ve "Ewro nêbo key? Wurze! Îro nebe kengî? Rabe!" (Bugün olmazsa ne zaman? Ayağa kalk!) cümleleriyle duyurduğu başka bir video daha paylaştı. (TY/AY)

