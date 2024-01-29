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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 14:55
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 14:55
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DEM Parti seçim müziğini duyurdu: Rabe DEM Hat

DEM Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kampanyası için kullanacağı şarkının sözleri Erol Şaybak ve Baran Ertaş’a ait.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti seçim müziğini duyurdu: Rabe DEM Hat
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu / X

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün belediye eş başkan adaylarını tanıtmak için düzenlediği etkinlikte 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kampanyası için hazırladığı Kürtçe seçim şarkısını duyurdu.

"Rabe DEM Hat" adlı şarkının sözleri Erol Şaybak ve Baran Ertaş’a, müziği ise Baran Ertaş’a ait.

Öte yandan parti, Kürtçe resmî hesabından da "Kîne Em?" (Biz Kimiz?) şarkısının olduğu ve "Ewro nêbo key? Wurze! Îro nebe kengî? Rabe!" (Bugün olmazsa ne zaman? Ayağa kalk!) cümleleriyle duyurduğu başka bir video daha paylaştı. (TY/AY)

dem parti Seçim 2024 yerel seçim Rabe kîne em
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