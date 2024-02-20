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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 16:50
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DEM Parti seçim bürosundaki bayraklar söküldü

Olayla ilgili şikâyette bulunan DEM Parti Kulu İlçe Örgütü: “Kulu’da azınlık bir kesimin yaptığı saldırıyı kınıyor, bunu tabii ki Kulu halkına mâl etmiyoruz.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
DEM Parti seçim bürosundaki bayraklar söküldü
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Konya’nın Kulu ilçesindeki seçim bürosunun bayrakları, kimliği belirsiz iki kişi tarafından söküldü. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde yüzleri kapalı iki kişi gece saat 00.10’da, seçim bürosu önüne geldi. Bayrakları söken kişiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 

DEM Parti Kulu İlçe Örgütü, olayla ilgili şikâyette bulundu. 

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“Kulu halkına mâl etmiyoruz”

Örgüt, konuya dair şu açıklamayı yaptı: 

Dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülen bayraklarımız ile ilgili şikâyet sürecini başlattık. Bayraklarımızı yeniden yerine astık. Kulu’da azınlık bir kesimin yaptığı saldırıyı kınıyor, bunu tabii ki Kulu halkına mâl etmiyoruz. DEM Parti Kulu ile, Kulu DEM Parti ile büyüyecek. 31 Mart’a kadar, tüm halkımızı partimizi ve adaylarımızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Birlikte başaracağız.” (TY)

dem parti Kulu konya Seçim 2024 yerel seçim
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