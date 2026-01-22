ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:12 22 Ocak 2026 14:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 15:22 22 Ocak 2026 15:22
Okuma Okuma:  4 dakika

DEM Parti 'Rojava' heyeti: Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda

DEM Parti 'Rojava' heyetinde bulunan Mersin Milletvekili Ali Bozan, PYD Eşbaşkanlarının görüşmede "Buradaki sorunlarımızı, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde, diyalogla ve müzakereyle çözmek istiyoruz" dediklerini aktardı.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
DEM Parti 'Rojava' heyeti: Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırısını protesto etmek için Rojava'ya gitti.

Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"
Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"
20 Ocak 2026

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekili Ali Bozan, İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Demokratik Birlik İnisiyatifinden İmam Taşçıer, TJA Sözcüsü Çimen Fidan, ÖHD Yöneticisi Mehmet Ali Aslan, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Dündar, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Diyarbakır Barosu Baver Mızrak ve Eyyüp Aydeniz, Barış Annesi Asya Tay ile Demokratik İslam Kongresi Üyesi Ali Angay’ın yer aldığı heyet, ilk olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gitti.

Heyet, ziyaret kapsamında siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Sêmalka Sınır Kapısı'ndan Rojava’ya geçti.

PYD Eşbaşkanları ne dedi?

Heyet, ilk olarak sınır kapısında bulunan PYD bürosunda PYD Eşbaşkanları Perwîn Yûsif ve Xerîb Hiso ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Rojava’ya yönelik gerçekleşen saldırılar değerlendirildi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, PYD Eşbaşkanlarıyla yaptıkları görüşmeyi aktararak "Diyorlar ki; biz burada kendi toprağımızda, kendi coğrafyamızda, kendi dilimizle, kendi kültürümüzle yaşamak istiyoruz. Buna yönelik bir saldırı olduğunda da biz buna karşı bugüne kadar kendimizi savunduk. Bundan sonra da savunacağız ve bunu yapacak gücümüz de var diyorlar" ifadelerini kullandı.

'Diyalog ve müzakere' vurgusu

Bozan, Eşbaşkanların sözlerine ilişkin devamında şunları aktardı:

"Hem yaptığımız görüşmelerde siyasi temsilciler hem de birebir sohbet ettiğimiz burada yaşayan insanlar şunu söylüyor: Rojava'da kendi toprağımızda, kendi dilimizde, kendi kimliğimizde yaşamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun mücadelesini verdik. Bundan sonra da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bizim amacımız buradaki sorunlarımızı, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde, diyalogla ve müzakereyle çözmek istiyoruz. Bugüne kadar diyalog ve müzakere konusunda biz her zaman üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama bizim buradaki varlığımıza, ortak yaşam kültürümüze, dilimize, tarihimize, toprağımıza yönelik bir saldırı olursa da biz elbette kendimizi savunacağız. Buna da hazırlıklıyız diyorlar."

DEM Partili Bozan, 2014 yılı direnişiyle benzer duygu ve düşüncelerle yola çıktıklarını söyledi.  "O gün de 'Kobani yalnız değildir' demiştik bugünde bunun için Rojavadayız" diyen Bozan, iki gündür, farklı siyasi partiler ve çevrelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen Bozan, "Heyetimizin Rojava ziyaretinin amaçlarından biri hem bu görüşmeleri yapmak hem de Rojava'da bugüne kadar gerçekleştirilen direnişe açık desteğimizi paylaşmaktı. Rojava'daki direnişin ve Rojava'da yaşayan halkımızın yalnız olmadığını göstermek istedik" sözleriyle gösterdikleri dayanışmayı ifade etti.

"Elektrikler, su ve internet kesik"

Bozan, bölgedeki gözlemlerini ise şöyle anlattı:

"Özellikle 6 Ocak'ta Halep'te Şeyh Mahsud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik başlayan saldırılar sonrasında burada ciddi bir sivil katliam söz konusuydu. Şu anda da biliyorsunuz Kobani dört bir yana sarılmış durumda. Elektrikler kesik, sular kesik, internet kesik ve Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda.

"Şu an Kamışlo'da ziyaretlerimiz devam ediyor. Kamışlo'da biz şunu gördük. Direniş günlük yaşamın parçası haline gelmiş. Rojavalılar direnişine sahip çıkıyor. Burada yıllardır yeniden inşa edilen bir yaşam, bir model söz konusu. Halk bu yaşama ve modele sahip çıkıyor. İnsanlar bu saldırılardan ve çatışmalı ortamdan kaynaklı herhangi bir şekilde bu yaşamdan vazgeçmiş değiller. Bir yandan günlük yaşam devam ederken bir yandan da meşru savunma ve meşru direniş hazırlıkları yapılıyor."

"Kürtler açısından en büyük kazanım"

Semalka Sınır Kapısı'nda Güney Kürdistan'dan gelen gençlerin direnişe yoğun katılımını işaret eden Bozan, "Bu aynı zamanda aslında Kürtler arasında bir ulusal birliğin, bilincin ortaya çıktığının göstergesi. Bu Rojava'da bugüne kadar ortaya çıkan direnişin Kürtler açısından en büyük kazanımlarından bir tanesidir" dedi.

Bozan, son olarak "Bugüne kadar Rojava'nın özgürlüğü ve Kürtlerin bugüne kadar elde ettiği kazanımların korunması için mücadele ettik. Bundan sonra da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Tülay Hatimoğulları-Oruç dem parti Rojava
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Jeremy Corbyn’den İngiltere Hükümetine: Suriye’de Kürtler tehdit altında
22 Ocak 2026
/haber/jeremy-corbynden-ingiltere-hukumetine-suriyede-kurtler-tehdit-altinda-315911
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Jeremy Corbyn’den İngiltere Hükümetine: Suriye’de Kürtler tehdit altında
22 Ocak 2026
/haber/jeremy-corbynden-ingiltere-hukumetine-suriyede-kurtler-tehdit-altinda-315911
diğer yazıları
Diyarbakır miting yasakları yargıya taşındı: "Ne olursa olsun bu mitingi yapacağız"
22 Ocak 2026
Diyarbakır miting yasakları yargıya taşındı: "Ne olursa olsun bu mitingi yapacağız"
DİYARBAKIR'DA 4 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI
Bahçeli'nin "hiçbir engel yok" dediği "Umut ve Özgürlük" mitingi yasaklandı
22 Ocak 2026
Bahçeli'nin "hiçbir engel yok" dediği "Umut ve Özgürlük" mitingi yasaklandı
Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"
20 Ocak 2026
Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"
2025 'ağırlaştırılmış müebbet' raporu: Tecrit daha da derinleşti
19 Ocak 2026
2025 'ağırlaştırılmış müebbet' raporu: Tecrit daha da derinleşti
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü: "Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz; bir çok soru işareti var"
14 Ocak 2026
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü: "Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz; bir çok soru işareti var"
Sayfa Başına Git