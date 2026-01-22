DEM Parti 'Rojava' heyeti: Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırısını protesto etmek için Rojava'ya gitti.

Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekili Ali Bozan, İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Demokratik Birlik İnisiyatifinden İmam Taşçıer, TJA Sözcüsü Çimen Fidan, ÖHD Yöneticisi Mehmet Ali Aslan, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Dündar, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Diyarbakır Barosu Baver Mızrak ve Eyyüp Aydeniz, Barış Annesi Asya Tay ile Demokratik İslam Kongresi Üyesi Ali Angay’ın yer aldığı heyet, ilk olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gitti.

Heyet, ziyaret kapsamında siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Sêmalka Sınır Kapısı'ndan Rojava’ya geçti.

PYD Eşbaşkanları ne dedi?

Heyet, ilk olarak sınır kapısında bulunan PYD bürosunda PYD Eşbaşkanları Perwîn Yûsif ve Xerîb Hiso ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Rojava’ya yönelik gerçekleşen saldırılar değerlendirildi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, PYD Eşbaşkanlarıyla yaptıkları görüşmeyi aktararak "Diyorlar ki; biz burada kendi toprağımızda, kendi coğrafyamızda, kendi dilimizle, kendi kültürümüzle yaşamak istiyoruz. Buna yönelik bir saldırı olduğunda da biz buna karşı bugüne kadar kendimizi savunduk. Bundan sonra da savunacağız ve bunu yapacak gücümüz de var diyorlar" ifadelerini kullandı.

'Diyalog ve müzakere' vurgusu

Bozan, Eşbaşkanların sözlerine ilişkin devamında şunları aktardı:

"Hem yaptığımız görüşmelerde siyasi temsilciler hem de birebir sohbet ettiğimiz burada yaşayan insanlar şunu söylüyor: Rojava'da kendi toprağımızda, kendi dilimizde, kendi kimliğimizde yaşamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun mücadelesini verdik. Bundan sonra da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bizim amacımız buradaki sorunlarımızı, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde, diyalogla ve müzakereyle çözmek istiyoruz. Bugüne kadar diyalog ve müzakere konusunda biz her zaman üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama bizim buradaki varlığımıza, ortak yaşam kültürümüze, dilimize, tarihimize, toprağımıza yönelik bir saldırı olursa da biz elbette kendimizi savunacağız. Buna da hazırlıklıyız diyorlar."

DEM Partili Bozan, 2014 yılı direnişiyle benzer duygu ve düşüncelerle yola çıktıklarını söyledi. "O gün de 'Kobani yalnız değildir' demiştik bugünde bunun için Rojavadayız" diyen Bozan, iki gündür, farklı siyasi partiler ve çevrelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen Bozan, "Heyetimizin Rojava ziyaretinin amaçlarından biri hem bu görüşmeleri yapmak hem de Rojava'da bugüne kadar gerçekleştirilen direnişe açık desteğimizi paylaşmaktı. Rojava'daki direnişin ve Rojava'da yaşayan halkımızın yalnız olmadığını göstermek istedik" sözleriyle gösterdikleri dayanışmayı ifade etti.

"Elektrikler, su ve internet kesik"

Bozan, bölgedeki gözlemlerini ise şöyle anlattı:

"Özellikle 6 Ocak'ta Halep'te Şeyh Mahsud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik başlayan saldırılar sonrasında burada ciddi bir sivil katliam söz konusuydu. Şu anda da biliyorsunuz Kobani dört bir yana sarılmış durumda. Elektrikler kesik, sular kesik, internet kesik ve Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda.

"Şu an Kamışlo'da ziyaretlerimiz devam ediyor. Kamışlo'da biz şunu gördük. Direniş günlük yaşamın parçası haline gelmiş. Rojavalılar direnişine sahip çıkıyor. Burada yıllardır yeniden inşa edilen bir yaşam, bir model söz konusu. Halk bu yaşama ve modele sahip çıkıyor. İnsanlar bu saldırılardan ve çatışmalı ortamdan kaynaklı herhangi bir şekilde bu yaşamdan vazgeçmiş değiller. Bir yandan günlük yaşam devam ederken bir yandan da meşru savunma ve meşru direniş hazırlıkları yapılıyor."

"Kürtler açısından en büyük kazanım"

Semalka Sınır Kapısı'nda Güney Kürdistan'dan gelen gençlerin direnişe yoğun katılımını işaret eden Bozan, "Bu aynı zamanda aslında Kürtler arasında bir ulusal birliğin, bilincin ortaya çıktığının göstergesi. Bu Rojava'da bugüne kadar ortaya çıkan direnişin Kürtler açısından en büyük kazanımlarından bir tanesidir" dedi.

Bozan, son olarak "Bugüne kadar Rojava'nın özgürlüğü ve Kürtlerin bugüne kadar elde ettiği kazanımların korunması için mücadele ettik. Bundan sonra da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

(AB)