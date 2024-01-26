DEM Parti, Roboski paylaşımı gerekçesiyle sürgün edilen okul müdürlerini Tekin'e sordu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Urfa’nın Halfeti ilçesinde Roboski Katliamına dair paylaşım yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve sürgün edilen üç okul müdürünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Müdürlerin, katliamın 12. yıl dönümü nedeniyle Whatsapp uygulamasından durum (hikaye) paylaştıkları gerekçesiyle kolluk tarafından ifadelerinin alındığını hatırlatan İrmez, “Daha sonra kendilerine kınama cezası verilmiş ve görev yerleri değiştirilerek sürgün edilmişlerdir” dedi.

“Toplumun hafızasında unutulmayan ve acı içinde anılan katliam hakkında kişilerin anma, eleştirme gibi eylemlerde bulunması ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirten İrmez, “alınan kararların katliamın üstünün örtülmesine yönelik politikaların bir sonucu olduğunu” vurguladı.

İrmez’in Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şöyle:

Eğim Sen üyesi eğitimciler hangi soruşturma ve hangi nedenlerle kınama cezası almış ve sürgün edilmişlerdir?

Verilen bu cezalarda müdürlerin Eğitim Sen üyesi olmalarının bir etkisi var mıdır?

Keyfi disiplin cezası veren yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?

Roboski Katliamı’nı anan veya eleştiren paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamında iken söz konusu yaptırımların yasal dayanağı nedir?

Urfa'da Roboski paylaşımı yapan üç okul müdürüne soruşturma