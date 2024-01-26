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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 17:40
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DEM Parti, Roboski paylaşımı gerekçesiyle sürgün edilen okul müdürlerini Tekin'e sordu

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez Roboski Katliamı'na dair paylaşım gerekçesiyle sürgün edilen okul müdürleri hakkında Meclise soru önergesi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Roboski paylaşımı gerekçesiyle sürgün edilen okul müdürlerini Tekin'e sordu
*Fotoğraf: Dilan Temiz/Evrensel

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)  Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Urfa’nın Halfeti ilçesinde Roboski Katliamına dair paylaşım yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve sürgün edilen üç okul müdürünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Müdürlerin, katliamın 12. yıl dönümü nedeniyle Whatsapp uygulamasından durum (hikaye) paylaştıkları gerekçesiyle kolluk tarafından ifadelerinin alındığını hatırlatan İrmez, “Daha sonra kendilerine kınama cezası verilmiş ve görev yerleri değiştirilerek sürgün edilmişlerdir” dedi.

“Toplumun hafızasında unutulmayan ve acı içinde anılan katliam hakkında kişilerin anma, eleştirme gibi eylemlerde bulunması ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirten İrmez, “alınan kararların katliamın üstünün örtülmesine yönelik politikaların bir sonucu olduğunu” vurguladı.

İrmez’in Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şöyle:

  • Eğim Sen üyesi eğitimciler hangi soruşturma ve hangi nedenlerle kınama cezası almış ve sürgün edilmişlerdir?
  • Verilen bu cezalarda müdürlerin Eğitim Sen üyesi olmalarının bir etkisi var mıdır?
  • Keyfi disiplin cezası veren yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?
  • Roboski Katliamı’nı anan veya eleştiren paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamında iken söz konusu yaptırımların yasal dayanağı nedir? 
Urfa'da Roboski paylaşımı yapan üç okul müdürüne soruşturma
Urfa'da Roboski paylaşımı yapan üç okul müdürüne soruşturma
25 Ocak 2024

Müdürler hakkında başlatılan idari soruşturma sonucunda, “Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Ordusunu suçlayıcı paylaşımda bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK’nin ve yandaşlarının kullandığı dili/ paylaşımı kullandığı whatsapp durumu ile kimin tarafında olduğunu belli ettiği iddiası sübut bulunduğundan” gerekçesiyle kınama cezası verildi.

Müdürlük görevlerinden alınan okul müdürlerinden ikisi dün (25 Ocak) Urfa’nın Bozova biri ise Birecik ilçesine sürgün edildi.

Sürgün talebinin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın akrabası olan Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’dan geldiği ve “Ben bunları Halfeti'de görmek istemiyorum” dediği iddia edildi. 

Şanlıurfa roboski katliamı
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/haber/urfa-da-roboski-paylasimi-yapan-uc-okul-mudurune-sorusturma-291037
ilgili haberler
Urfa'da Roboski paylaşımı yapan üç okul müdürüne soruşturma
25 Ocak 2024
/haber/urfa-da-roboski-paylasimi-yapan-uc-okul-mudurune-sorusturma-291037
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