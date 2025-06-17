DEM Parti, perşembe günü İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran Perşembe günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil Silivri'deki pek çok mahpus siyasetçiyi ziyaret edecek.

DEM Parti'den İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru

DEM Parti'nin ziyaretler için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi. Ziyaretlerin sabah mesai saatiyle başlaması ve gün boyu sürmesi bekleniyor.

Bu kapsamda DEM Parti heyetinin görüşeceği isimler şöyle: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, siyasi tutsaklardan Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın birkaç hafta önce bayram sonrasında Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi öne sürülmüştü ancak parti yetkilileri bunu doğrulamamış, henüz netleşen bir plan olmadığı belirtilmişti. Daha sonra parti yetkilileri bayram sonrasında planlama yapıldığında bilgilendirme yapılacağını duyurarak, bayramdan sonra Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmek istediklerini söylemişti.

(AB)