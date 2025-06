DEM Partî: Partiyên siyasî ji bo komîsyonê wê sibe li Meclîsê bicivin

Cîgira Serokê Koma Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Gulistan Kiliç Koçyîgîtê têkildarî geşedanên di rojevê de li Meclisê daxuyanî da.

Gulistan Kiliç Koçyîgîtê diyar kir ku neçareseriya di şerên li Rojhilata Navîn de her ku diçe kûrtir dibe, di şer de gel tên qetilkirin û got: “Ji bo muzakereyên aştiyane divê her kes bêhtir berpirsyartiyê li xwe bigire.”

Li gorî nûçeya MAyê Gulistan Kiliç Koçyîgîtê bal kişandiye ser komîsyona ku tê payin li Meclisê were avakirin û got:

“Dibe ku birêz Kurtulmuş biçe serdana cîgirên serokê komên partiyan. Ji bo komîsyona aştiya civakî û demokratîkbûnê vexwendineke hevdîtinê heye. Cihê keyfxweşiyê ye ku hemû partî hatine vexwendin. Cihê keyfxweşiyê ye ku beriya Meclis navberê bide ev hewldan hatibe destpêkirin. Me jî ji bo komîsyonê pêşnûme amade kiriye. Yek ji daxwaza me ya herî sereke ew e ku ev komîsyon bi mutebeqeteke herî berfireh a civakî û siyasî were avakirin. Ya herî girîng jî ew e ku ji bo çarçoveya qanûnî ku birêz Ocalan her tim balê dikişîne ser, bibe pêşamadekariyek. Mijara din jî şefafiya pêvajoyê ye. Em dixwazin ev komîsyon ne demkî, mayinde be.”

"Em dixwazin komîsyon ne tenê bi partiyên siyasî re bisînor bimîne, divê bi derdorên cuda yên civakê re jî hevdîtinan bike. Em qala komîsyoneke teknîkî nakin. Divê ji bo mayindebûna aştiyê bibe alîkar. Em piştrast in ku xebatên komîsyonê dê di mijara meseleyê de bive wesîleya wê ku TBMM bi rola xwe rabe. Lewma ji bo zemîna meclisê veguhere zemîna aştiyê, bo feydeya 86 milyon welatiyan e. Ev aştiya me tevan e û divê em xwedî lê derkevin."

Di vê pêvajoyê de me bivê jî nevê jî çavê me li girtîgehan û sepanên hikûmetê ye. Em li benda guhertinan bûn lê mixabin Tirkiye veguheriye cihê girtîgehan. Mixabin yek ji rojevên me yên herî kaotîk û tarî ye. Binpêkirinên mafan ên giran, mexdûriya girtiyên nexweş dijîn, xespkirina tehliyeyan û hwd. êdî em tevek bêzar kirine. Êdî bes e ji astengkirina tehliyeyan, binpêkirinên li dijî girtiyên nexweş û xespkirina mafan re. Em ji van pratîkên girtîgehan vediguherînin goristanan re dibêjin êdî bes e. Me got bila lijneyên îdare û çavdêriyê ji holê bên rakirin lê tu gav nehatin avêtin. Bi destê van lijneyan tehliyeyên girtiyan tên astengkirin. Înfaza xwe temam kirine lê bi hincetên razber ên weke ‘poşman nîne’ nayên berdan. Kesekî tu cezayên wî/wê yên disiplînê nînin, tenê ji ber ku fikrên wî neguherîne bi hinceta ‘nebaşhaliyê’ nayê berdan. Weke parçeyeke pevajoya tolhildanê tê bikaranîn.”