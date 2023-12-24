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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2023 10:07
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2023 10:10
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DEM Parti: Partimizin siyaseti yaşam siyasetidir

DEM Parti, Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak” ifadelerinin sosyal medyada bağlamından koparılarak çarpıtılmasının ardından açıklama yaptı. “Ölüm siyasetine karşı yaşamı savunuyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Partimizin siyaseti yaşam siyasetidir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dersim İl Örgütü'nün 2. Olağanüstü kongresine katıldı. Kongrede konuşma yapan Bakırhan’ın konuşmasından kesilmiş, “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak” ifadesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından DEM Parti, Bakırhan’ın ifadelerinin çarpıtıldığının vurgulandığı bir yazılı açıklama yayınladı. Yazılı açıklamada, Bakırhan’ın konuşmasının bağlamından koparıldığı belirtilerek, “Eş Genel Başkanımızın ifade ettiği Kürt sorununun çözümsüzlüğünün çatışmalara, can kayıplarına ve krizlere sebep olduğu gerçeğidir. Ölümü, çatışmaları, savaşı savunanlara karşı partimizin siyaseti yaşam siyasetidir. Bugün yaşanan can kayıplarının sorumlusu Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar eden, sorunları askeri yollarla çözmeye çalışanlardır” denildi.

Açıklamada tek bir canın yitirilmemesi için mücadele edildiği vurgusu yapılarak, “Herkesi de şiddet dilinden vazgeçerek barışı savunmaya, yürütülen bu haksız savaşa karşı durmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ifade edilen Bakırhan’ın konuşması ise şu şekilde: “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur. Hep birlikte, elbirliğiyle bugün hükümete ve devlet aklına çağrı yapmak istiyoruz: Bu gencecik çocuklar yaşamını yitirmesin. Kürtlerin, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı anayasal güvence altına alınsın.”

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(HA)

dem parti Tuncer Bakırhan
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