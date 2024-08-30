DEM Parti ‘örgütlenme seferberliği’ başlatıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eylül ayında gerçekleştireceği "Kadın Örgütlenme Konferansı" ve "Merkezi Örgütlenme Konferansı" ile yeni bir "örgütlenme seferberliği" başlatmayı planlıyor.

13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek bu konferanslarda, parti içi işleyişlere yönelik seçmen eleştirileri ele alınacak ve örgütlenme modelleri üzerine çözüm önerileri sunulacak. Bu süreçte, özellikle yerel seçimler sonrası ortaya çıkan iletişimsizlik sorunları masaya yatırılacak.

Yerel ve genel merkez ilişkisi

Toplantılar, Ankara'daki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenecek ve konferanslara toplamda 360 delege katılacak. Kadın Örgütlenme Konferansı'na 200, Merkezi Örgütlenme Konferansı'na ise 360 delege katılım sağlayacak.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre parti ayrıca, AKP-MHP iktidarının Kürt siyasal hareketi ve muhaliflere yönelik baskı politikalarına karşı bir "örgütlenme seferberliği" başlatacak.

Yerel seçimlerde yaşanan sorunlar ve DEM Parti'nin yerel örgütleri ile genel merkez arasındaki “iletişimsizlik” gibi konuların ele alınacağı konferanslarda, Halkın Emek Partisi’nden (HEP) bugüne 32 yıllık demokratik siyasi mücadele deneyimlerinden de faydalanılması hedefleniyor. Parti yönetimlerinin "örgütlenme seferberliği" ile daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. (TY)