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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 10:13
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 10:17
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DEM Parti ‘örgütlenme seferberliği’ başlatıyor

Parti, eylül ayında düzenleyeceği iki konferansla parti içi eleştirileri, yeni örgütlenme modellerini ve AKP-MHP iktidarının baskılarına karşı atılacak adımları ele alacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti ‘örgütlenme seferberliği’ başlatıyor
Mehmet Öcalan, Leyla Zana ve Tuncer Bakırhan 2024 Diyarbakır Newrozu'nda, Fotoğraf: bianet

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eylül ayında gerçekleştireceği "Kadın Örgütlenme Konferansı" ve "Merkezi Örgütlenme Konferansı" ile yeni bir "örgütlenme seferberliği" başlatmayı planlıyor.

13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek bu konferanslarda, parti içi işleyişlere yönelik seçmen eleştirileri ele alınacak ve örgütlenme modelleri üzerine çözüm önerileri sunulacak. Bu süreçte, özellikle yerel seçimler sonrası ortaya çıkan iletişimsizlik sorunları masaya yatırılacak.

Yerel ve genel merkez ilişkisi

Toplantılar, Ankara'daki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenecek ve konferanslara toplamda 360 delege katılacak. Kadın Örgütlenme Konferansı'na 200, Merkezi Örgütlenme Konferansı'na ise 360 delege katılım sağlayacak.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre parti ayrıca, AKP-MHP iktidarının Kürt siyasal hareketi ve muhaliflere yönelik baskı politikalarına karşı bir "örgütlenme seferberliği" başlatacak.

Yerel seçimlerde yaşanan sorunlar ve DEM Parti'nin yerel örgütleri ile genel merkez arasındaki “iletişimsizlik” gibi konuların ele alınacağı konferanslarda, Halkın Emek Partisi’nden (HEP) bugüne 32 yıllık demokratik siyasi mücadele deneyimlerinden de faydalanılması hedefleniyor. Parti yönetimlerinin "örgütlenme seferberliği" ile daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. (TY)

dem parti Tuncer Bakırhan Tülay Hatimoğulları-Oruç yerel demorkasi
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/haber/dem-parti-hakkari-belediyesi-ne-kayyim-kararinin-iptali-icin-yargiya-basvurdu-297612
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/haber/dem-parti-den-hukumete-imrali-ya-dair-aciklama-yapin-297499
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