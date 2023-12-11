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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 15:28
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 15:39
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DEM Parti önündeki eylemde gazetecilere polis şiddeti

Elfazi Toral, gözaltına alınırken polisin kendisine yumruk atıp saçını çektiğini, gözaltı otobüsünde 5,5 saat beklettiğini anlattı. Sema Korkmaz da polisin kalkanlarla müdahalesi sırasında düştüğünü bu sırada tekmelenerek gözaltına alındığını söyledi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/dem-parti-onundeki-eylemde-gazetecilere-polis-siddeti.jpg

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Binası önündeki basın açıklamasını takip ederken gözaltına alınan JINNEWS muhabiri Elfazi Toral ve Demokratik Modernite çalışanı Sema Korkmaz polisten şiddet gördüğünü açıkladı.

İki gazeteci bugün İnsan Hakları Derneği’nde (İHD), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Elfazi Toral, gözaltına alınırken polisin kendisine yumruk atıp saçını çektiğini, gözaltı otobüsünde 5,5 saat beklettiğini anlattı.

Toral, “Her basın açıklamasına polis şiddetine maruz kalıyorum. Cuma günkü eylemde kameramı ayarlarken polis arkamdan gelip saçımı tuttu. Hem yumruk hem de tekme yedim. Ters kelepçeyle gözaltı aracına bindirildim. Defalarca kez gazeteci olduğumu söyledim ama aldırış etmediler” dedi.

Toral anlatısı sırasında sık sık konuşmakta zorlandı. Avukatını aramasının polis tarafından engellendiğini söyleyen Toral “Emniyete ifade verirken polise mukavemet ettiğimi iddia ettiler. Eylemci misin gazeteci misin diye sordular. Bir polis ‘Onu bırakmayın, ona gününü göstereceğim’ dedi. Tehditleri Emniyet’te de devam etti” diye konuştu.

Sema Korkmaz da DEM önündeki kitlenin önce abluka altına alındığını, ardından da polis saldırısı olduğunu anlattı. Polisin kalkanlarla müdahalesi sırasında düştüğünü söyleyen Korkmaz, bu sırada tekmelenerek gözaltına alındığından bahsetti.

“Türkiye artık hukuk değil polis devleti”

Ardından konuşan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği avukatlarından Elif Taşdöğen, gazetecilerin keyfi olarak gözaltına alındığını, bu sırada da işkence ve kötü muamele gördüklerini söyledi.

Taşdöğen “İfade ve basın özgürlüğü demokratik toplumun gereği. Ancak süre gelen cezasızlık politikası bu şiddetin önüne geçmiyor. Polis bir gazeteciye şiddet gösterme cesareti cezasızlık kültüründen alıyor. Türkiye hukuk devletinin ilkelerini yok sayıyor. Türkiye artık hukuk değil polis devleti” dedi.

Darp raporu aldıklarını belirten Taşdöğen, polislerden şikayetçi olacaklarını aktardı ve hukuki sürecini sonuna kadar götüreceklerini söyledi.

(HA)

polis şiddeti
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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