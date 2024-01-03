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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 22:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 22:52
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DEM PARTİ MYK TOPLANTISI

DEM Parti ön seçimleri 13-14 Ocak'ta 50 merkezde yapılacak

10 saat süren toplantı sonunda DEM Parti MYK'si 31 Mart yerel seçimlerinde 50 merkezde gerçekleştirilecek ön seçimlerin 13-14 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırdı ve görev alacak partilileri belirledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti ön seçimleri 13-14 Ocak'ta 50 merkezde yapılacak
Diyarbakır'da halk toplantısı /guneydoguekspres.com/

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 10 saat süren toplantıda ön seçimlerle ilgili görevlendirmeler yapıldı.  

MA'nın haberine göre, ön seçimlerin yaklaşık 50 merkezde13-14 Ocak günlerinde yapılması karara bağlandı. Seçimlerin yürütülmesi için yüzlerce partili görevlendirildi. 

Buna göre Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri ön seçim yapılacak kentlerde seçim yürütmesiyle ilgili görev yapacaklar.

Seçim yapılacak merkezlerde oy kullanacakların listelerinin tamamlanması için de çalışmalar hızlandırıldı.

Bu arada, İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de "kent uzlaşısı" doğrultusunda demokrasi güçleri, STK’ler ve siyasi partilerle temaslar yoğunlaştırılacak.

(AEK)

dem parti önseçim
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/haber/hedep-dem-parti-oldu-289124
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