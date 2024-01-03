DEM Parti ön seçimleri 13-14 Ocak'ta 50 merkezde yapılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 10 saat süren toplantıda ön seçimlerle ilgili görevlendirmeler yapıldı.

MA'nın haberine göre, ön seçimlerin yaklaşık 50 merkezde13-14 Ocak günlerinde yapılması karara bağlandı. Seçimlerin yürütülmesi için yüzlerce partili görevlendirildi.

Buna göre Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri ön seçim yapılacak kentlerde seçim yürütmesiyle ilgili görev yapacaklar.

Seçim yapılacak merkezlerde oy kullanacakların listelerinin tamamlanması için de çalışmalar hızlandırıldı.

Bu arada, İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de "kent uzlaşısı" doğrultusunda demokrasi güçleri, STK’ler ve siyasi partilerle temaslar yoğunlaştırılacak.

(AEK)