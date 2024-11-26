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Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 14:39
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DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada resmi başvurunun bakanlığa ulaştığını duyurdu.

Koçyiğit paylaşımında "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için resmi başvurusu Adalet Bakanlığı’na iletildi. Kürt sorununda demokratik çözüm ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için DEM Parti olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında Bahçeli’ye "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz” yanıtını verdi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti
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