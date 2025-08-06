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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 14:58
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 15:03
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DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek

Kabul edilen öneriyle birlikte komisyona üye DEM Parti, CHP ve AKP’den 3 yeni üye seçilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek
Fotoğraf: AA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Meclis’te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" için İYİ Parti’ye ayrılan üyelerin yerine 3 yeni ismin belirlenmesini önerdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, DEM Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyonun DEM Parti koordinatörü Gülistan Kılıç Koçyiğit, İYİ Parti’nin komisyona katılmaması nedeniyle boş kalan 3 sandalye için komisyona öneri de bulundu.

Öneri kabul edildi

Koçyiğit, boş sandalyeler üzerinden hesaplama yapmanın doğru olmadığını, bu nedenle boş kalan 3 sandalyeye yeniden üye tanzim edilmesini önerdi. AKP, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve diğer partiler, DEM Parti’nin bu talebini kabul etti.

Yeni isim seçilecek

Aynı zamanda komisyona seçilecek bu isimlerin hangi partilere düşeceği de partiler tarafından yapılan müzakere ile belirlendi. Buna göre DEM Parti, CHP ve AKP’ye birer üye verilecek.

Bu öneri, 8 Ağustos’ta yapılacak toplantıya sunulacak ve karar altına alınacak. Partiler, daha sonra ise komisyonda yer alacak yeni üyelerinin isimlerini bildirecek.

Bu yeni durum ile birlikte DEM Parti’nin 4 olan üye sayısı 5, AKP’nin 21’den 22’ye, CHP’nin ise 10 üyeden 11’e yükselecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti çözüm komisyonu TBMM
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