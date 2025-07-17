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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2025 14:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2025 15:29
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DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu

DEM Parti, Meclis'te kurulacak komisyon için Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek'i belirledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin siyasi partilere davetiye gönderdi. 

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, 18 Temmuz'da saat 10.00’da toplantıya davet edildi. Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcilerine de davetiye gönderildi. Her partiden bir temsilcinin katılması istendi. 

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Görüşmede komisyonun ismi, yasa veya Meclis Başkanı inisiyatifi ile kurulmasına dair pek çok konu gündeme gelecek. Görüşmede, komisyonun ne şekilde kurulacağına dair karar alınması halinde ilke ve esaslarına ilişkin de yazılı bir hazırlık yapılacak. Bu görüşme ve hazırlıklardan sonra Kurtulmuş komisyonun kuruluşunu duyuracak.

DEM Parti üyeleri belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), kurulması planlanan komisyon için Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi. 

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
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