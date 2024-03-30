DEM Parti'nin Kars mitinginde Kürt ulusal kıyafetlerine gözaltı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 27 Mart’ta Kars'ta düzenlediği mitingde bir çocuk iki kişi giydikleri Kürt ulusal kıyafetleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

MA'da yer alan habere göre, DEM Parti, Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın katılımı ile Kars Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi.

Mitinge ulusal kıyafetleriyle katılmak isteyen C.Ş. ve V. Ş. isimli iki çocuk arama noktasında polislerce durduruldu. Polisler bu kıyafetlerle alana girmenin yasak olduğunu öne sürerek içeriye girişlerine engel oldu.

C.Ş. ve V. Ş. ise polise, "Bu bizim yöresel elbisemizdir. Düğünlerde, eğlence günlerinde giyiyoruz. Bu elbiseler yasak değil" dedi.

Polis, C.Ş. ve V.Ş.’yi gözaltına aldı. Yaşı 18’den küçük olduğu için C.Ş. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne V. Ş. İse İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan C.S. ve V.Ş'nin giydiği kıyafetlere polislerce el konuldu. Polisler, şahısların ailelerini arayarak bilgi verdikten sonra onlara elbise getirmelerini istedi.

Kıyafetlere el konulmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı.

(RT)