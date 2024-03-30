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Yayın Tarihi: 30 Mart 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 30 Mart 2024 14:29
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DEM Parti'nin Kars mitinginde Kürt ulusal kıyafetlerine gözaltı

DEM Parti'nin 27 Mart'ta Kars'ta düzenlediği mitinge katılmak isteyen C.Ş. isimli çocuk ile V.Ş. giydikleri kıyafet nedeniyle gözaltına alındı. Çocuklar daha sonra serbest bırakılırken, kıyafetlere el konuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'nin Kars mitinginde Kürt ulusal kıyafetlerine gözaltı
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 27 Mart’ta Kars'ta düzenlediği mitingde bir çocuk iki kişi giydikleri Kürt ulusal kıyafetleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

MA'da yer alan habere göre, DEM Parti,  Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın katılımı ile Kars Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi.

Mitinge ulusal kıyafetleriyle katılmak isteyen C.Ş. ve V. Ş. isimli iki çocuk arama noktasında polislerce durduruldu. Polisler bu kıyafetlerle alana girmenin yasak olduğunu öne sürerek içeriye girişlerine engel oldu. 

C.Ş. ve V. Ş. ise polise, "Bu bizim yöresel elbisemizdir. Düğünlerde, eğlence günlerinde giyiyoruz. Bu elbiseler yasak değil" dedi.

Polis, C.Ş. ve V.Ş.’yi gözaltına aldı. Yaşı 18’den küçük olduğu için C.Ş. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne V. Ş. İse İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan C.S. ve V.Ş'nin giydiği kıyafetlere polislerce el konuldu. Polisler, şahısların ailelerini arayarak bilgi verdikten sonra onlara elbise getirmelerini istedi.

Kıyafetlere el konulmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı. 

(RT)

Kars dem parti miting
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