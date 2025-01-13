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HABER
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 09:43
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DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Belediye Meclis Üyeleri Nuriye Arslan ile Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan, Neslihan Oruç da görevden uzaklaştırıldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, gece vakti bir emniyet binasının önünde çekilmiş bir sahne yer alıyor. Ön planda, zırhlı bir polis aracı görülüyor. Araç siyah renkli, Türkiye bayrağı ve polis logosu ile donatılmış. Arka planda ise, bina girişini çevreleyen demir bariyerler ve "Polis" yazılarıyla belirtilmiş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Bina büyük ve aydınlatılmış; üst kısmında Türk bayrağı ve bir afiş bulunuyor. Çevrede birkaç ağaç ve düzenlenmiş peyzaj unsurları yer alıyor. Genel atmosfer güvenlik önlemlerinin sıkı olduğunu, olayın resmi bir kurum çevresinde geçtiğini gösteriyor.
Fotoğraf: MA

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı  Hoşyar Sarıyıldız'ın görevden alındığını ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in  görevlendirildiğini duyurdu.

3 Haziran 2024'ten bu yana DEM Partili belediyelere atanan sekizinci kayyım. 

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı  Hoşyar Sarıyıldız'ın 'Örgüt Propagandası Yapmak', 'Örgütüne Üye Olma', 'Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 72911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Hoşyar Sarıyıldız Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Belediye Meclis Üyeleri Nuriye Arslan ile Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan, Neslihan Oruç da görevden uzaklaştırıldı.

Kayyım Şener hakkında

Sivas Ulaş ilçesi ile Kayseri Alkışla ilçelerinde Kaymakam vekillikleri, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve kurslarından sonra sırasıyla Sinop Dikmen Kaymakamlığı, Bayburt Demirözü Kaymakamlığı, Erzurum Aşkale Kaymakamlığı, Denizli Serinhisar Kaymakamlığı, Manisa Gölmarmara Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören Kaymakamlığında görev yaptı.

12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Akdeniz Kaymakamlığına atandı.

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31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

2024’te 7 belediyeye kayyım atanmıştı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’li 5, CHP’li 2 belediyeye kayyım atanmıştı.

DEM Parti’li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran’da görevden alınmış, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim’de görevden alındı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak görevlendirildi.

4 Kasım’da ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Urfa’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı.

22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti’li Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden alındı. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu, Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyım olarak görevlendirildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım akdeniz belediyesi kayyım atamaları
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