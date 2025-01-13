DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın görevden alındığını ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirildiğini duyurdu.

3 Haziran 2024'ten bu yana DEM Partili belediyelere atanan sekizinci kayyım.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın 'Örgüt Propagandası Yapmak', 'Örgütüne Üye Olma', 'Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 72911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Hoşyar Sarıyıldız Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Belediye Meclis Üyeleri Nuriye Arslan ile Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan, Neslihan Oruç da görevden uzaklaştırıldı.

Sivas Ulaş ilçesi ile Kayseri Alkışla ilçelerinde Kaymakam vekillikleri, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve kurslarından sonra sırasıyla Sinop Dikmen Kaymakamlığı, Bayburt Demirözü Kaymakamlığı, Erzurum Aşkale Kaymakamlığı, Denizli Serinhisar Kaymakamlığı, Manisa Gölmarmara Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören Kaymakamlığında görev yaptı.

12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Akdeniz Kaymakamlığına atandı.

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

2024’te 7 belediyeye kayyım atanmıştı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’li 5, CHP’li 2 belediyeye kayyım atanmıştı.

DEM Parti’li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran’da görevden alınmış, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim’de görevden alındı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak görevlendirildi.

4 Kasım’da ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Urfa’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı.

22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti’li Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden alındı. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu, Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyım olarak görevlendirildi.