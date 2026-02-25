ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 12:15 25 Şubat 2026 12:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 12:30 25 Şubat 2026 12:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Toplantıda Türkiye, Ortadoğu ve dünyadaki siyasal gündemler, 16 Şubat’ta DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve bu görüşme sonrası yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti MYK toplandı: Gündem Öcalan'ın yeni mesajı ve süreç raporu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları başkanlığında bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezinde toplandı.

Abdullah Öcalan'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni mesaj
Bugün 11:13

DEM Parti İmralı Heyeti'nin 16 Şubat’ta PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve görüşme sonrası yaşanan gelişmeler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un dün Meclis'te DEM Parti Grubu'na yaptığı ziyareti ele alcak.

Toplantıda, Türkiye, Ortadoğu ve dünyadaki siyasal gelişmeler ve 16 Şubat’ta DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve bu görüşme sonrası yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

MYK'da Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ve rapor sonrası yaşanan gelişmeler ile bundan sonraki yol haritası planlanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un dün Meclis'te DEM Parti Grubu'na yaptığı ziyaret de toplantıda ele alınacak.

Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde ortak raporun kabul edilmesine dikkat çekerek "ikinci aşamaya geçildiği" vurgusu yapması bekleniyor.

Kurtulmuş'tan 'süreç' turu: "TBMM Genel Kurulu üzerine düşen yasaları hazırlayacak"
24 Şubat 2026

Kurtulmuş'un ziyaretinde neler konuşuldu?

TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç komisyonu raporunun geçen hafta kabulmesinin ardından başladığı siyasi parti turu kapsamında, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel'in ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Tarihimizin en ağır meselesi çözülecek. Türkiye demokrasisi kazanacak. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız, çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi, Meclis'teki raporun atılacak adımların başlangıcı olduğunu da ifade etti.

Bakırhan ise, "Bir an önce yasal düzenlemelerin olmasını sağlamak gerekiyor. Hatta yasal adımlar atılmadan önce pratik adımlar atılabilir. AİHM kararlarının uygulanması, kayyım atanan belediyelerin başkanlarının tekrar dönmesi sağlanabilir" açıklaması yaptı.

(AB)

