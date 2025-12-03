ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 11:24
1 dk Okuma

DEM Parti MYK toplandı

DEM Parti MYK, DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve süreç gündemiyle toplandı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ülkede yaşanan son siyasi gelişmelerin yanı sıra yürütülen sürece ilişkin gelişmeler elealınacak. DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşme ve yarın toplanacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da toplantının gündeminde tartışılacak başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, MYK toplantısında 8 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak 2026 yılı bütçesi ve Genel Kurul'a gelmesi beklenen 11. Yargı paketi de ele alınacak.

