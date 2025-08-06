DEM Parti MYK ‘süreç ve komisyon’ gündemiyle toplandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında genel merkezlerinde toplandı.

Gündemler

Toplantıda masada tartışılacak konuların başında Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yaşanan gelişmeler olacak.

Bu bölümde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşme aynı zamanda Meclis’te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" da etraflıca tartışılacak.

MYK ayrıca toplantıda kabul edilen ve komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen 12 maddelik düzenlemeyi tartışacak. MYK bunun yanı sıra komisyonun bundan sonra yapacağı ve yapması gereken hususlara dair de tartışma yürütecek.

Halk buluşmaları

Toplantıda gündeme gelecek bir diğer konu ise Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası başlayan halk buluşmaları olacak. DEM Parti, en son Haziran ve Temmuz arasında Türkiye ve Kürdistan kentlerinde 2 binden fazla halk buluşması düzenlemişti. MYK, bu buluşmalarda gündeme gelen konuları, raporları ve analizleri ele alacak.

Aynı zamanda DEM Parti’nin Ağustos ayı ile başlattığı ve 1 Eylül’e kadar süreceği eylem ve etkinlikler de MYK’nin gündeminde olacak. Bu kapsamda tutsaklara dair gündem oluşturma, miting ve yürüyüş yapma gibi etkinlikler planlanacak.

(AB)