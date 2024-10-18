DEM Parti MYK'si 'yeni süreç' gündemiyle toplanıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın (19 Ekim) saat 10.00’da Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan’ın katılımıyla toplanacak.
MYK toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşması sonrasında yaşanan 'yeni süreç' tartışmaları gündemde olacak.
Toplantıda ayrıca hem iktidar hem de muhalefetin bu tokalaşma sonrası yaptığı açıklamalar ele alınacak. MYK’de partinin ne şekilde hareket edeceği ve sergileyeceği tutum da belirlenecek.
MYK’de alınacak kararlar, daha sonra toplanacak olan Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak.
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(RT)