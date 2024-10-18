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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 17:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 17:10
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DEM Parti MYK'si 'yeni süreç' gündemiyle toplanıyor

DEM Parti MYK toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşması sonrasında yaşanan 'yeni süreç' tartışmaları  gündemde olacak. MYK’de alınacak kararlar PM'ye sunulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti MYK'si 'yeni süreç' gündemiyle toplanıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın (19 Ekim) saat 10.00’da Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan’ın katılımıyla toplanacak.

MYK toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşması sonrasında yaşanan 'yeni süreç' tartışmaları  gündemde olacak.

Toplantıda ayrıca hem iktidar hem de muhalefetin bu tokalaşma sonrası yaptığı açıklamalar ele alınacak. MYK’de partinin ne şekilde hareket edeceği ve sergileyeceği tutum da belirlenecek.

MYK’de alınacak kararlar, daha sonra toplanacak olan Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak.

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(RT)

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