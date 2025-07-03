DEM Parti MYK'si toplandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, güncel siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere partinin genel merkezinde toplandı.

Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın başkanlığında yapılan toplantıda, dünya ve Ortadoğu ölçeğinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra İran ve İsrail arasındaki gerilim, Suriye’deki siyasal gelişmeler ele alınacak.

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik devam eden tecrit ile Öcalan’ın verdiği mesajlar tartışılacak. Kürt sorununun çözümü bağlamında devam eden "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" ile ilgili gelişmeler de MYK'nin en temel başlıklarında biri olacak. MYK üyeleri, sürece dair devam eden tartışmaları, olası gelişmeler ve etkilerini tartışacak.

Komisyon önerileri konuşulacak

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, toplantıda Meclis'te kurulması öngörülen komisyon da gündemde olacak. AKP, MHP ve diğer siyasi partilerin tutumları ele alınacak. Abdullah Öcalan ile görüşmesi beklenen heyette kimlerin yer alacağının da gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz günlerde eş genel başkanlar ile MYK üyelerinden bazı isimlerin Öcalan ile İmralı’da görüşeceğini açıklamıştı. MYK, görüşmede yer alacak isimler üzerine değerlendirme yapacak.

Yol haritası hazırlanacak

İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeler de bir diğer gündem maddesi. Edinilen bilgilere göre MYK, söz konusu görüşmelere ilişkin bir yol haritası hazırlayacak.

Toplantıda muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklama furyası da gündeme gelecek. CHP’ye yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonları, İzmir eski Beleye Başkanı Tunç Soyer’in ve beraberindeki diğer isimlerin gözaltına alınmasına ilişkin tartışma yürütülecek.

(AB)