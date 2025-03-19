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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 13:13
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 13:13
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DEM Parti MYK'si Diyarbakır'da toplanıyor

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyondan sonra Diyarbakır'da toplanacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti MYK'si Diyarbakır'da toplanıyor
Fotoğraf: CHP Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik gözaltı operasyonun ardından Diyarbakır'da toplanma kararı aldı. 

DEM Parti Basın Bürosu, parti MYK'sinin, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında bugün saat 18.00'da toplanacağı duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
19 Mart 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Mart'ta "Gel seç tarihe geç" kampanyası kapsamında cumhurbaşkanı adayını seçecek. Dün akşam (18 Mart) saatlerinde yükseköğrenim diploması iptal edilen İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı. İmamoğlu, bugün Maltepe Meydanı'nda da geniş kapsamlı bir miting düzenleyecekti. (TY) 

Ekrem İmamoğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025
Haber Yeri
İstanbul
dem parti CHP ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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