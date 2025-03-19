DEM Parti MYK'si Diyarbakır'da toplanıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik gözaltı operasyonun ardından Diyarbakır'da toplanma kararı aldı.

DEM Parti Basın Bürosu, parti MYK'sinin, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında bugün saat 18.00'da toplanacağı duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Mart'ta "Gel seç tarihe geç" kampanyası kapsamında cumhurbaşkanı adayını seçecek. Dün akşam (18 Mart) saatlerinde yükseköğrenim diploması iptal edilen İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı. İmamoğlu, bugün Maltepe Meydanı'nda da geniş kapsamlı bir miting düzenleyecekti. (TY)