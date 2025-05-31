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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2025 17:58
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2025 18:13
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DEM Parti MYK'den 'CHP'li belediyelere operasyon' tepkisi

DEM Parti'nin açıklamasında, belediyelere yönelik operasyonlar için "siyasi" denilirken; bu operasyonların "demokratik siyaset alanını daralttığı" da vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti logosu
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki göstererek operasyonların "muhalefet belediyelerine yönelik bir tür kuşatmaya dönüştürüldüğünü" vurguladı.

DEM Parti MYK, yürütülen soruşturmalar kapsamında, bugün sabah saatlerinde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen gözaltılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

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Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart tarihinde başlatılan yargı müdahalesinin genişleyerek devam ettiği belirtildi.

"Kuşatmaya dönüştürülmüştür"

Söz konusu operasyonların ileri sürülen iddiaların kapsamını aştığı vurgulanan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere muhalefet belediyelerine yönelik bir tür kuşatmaya dönüştürülmüştür" denildi.

Yargı sürecinin muhalif belediyeleri etkisizleştirmeyi, belediye hizmetlerini aksatmayı, halkın hizmet almasını engellemeyi hedefler hale geldiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı cezalandırmaktır"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile çok sayıda alt kademe belediye başkanının, neredeyse tüm bürokratların ve şirket yöneticilerinin gözaltına alınıp tutuklanması ve belediye şirketlerine kayyım atanması başka şekilde açıklanamaz. Bu gelişmeler, belediye hizmeti alan milyonlarca vatandaşı mağdur etmekte ve muhalefetin yönetimde olduğu belediyelerde halkı adeta cezalandırmaktadır.

"Demokrasiye yönelik ağır bir ihlal"

Çağrıldıklarında ifade verebilecek insanların, hukuki açıdan meşruiyeti olmayan bir yöntemle ve bir itirafçının beyanlarına dayanılarak bu şekilde gözaltı ve tutuklamaya maruz bırakılması, hukuk ve demokrasiye yönelik ağır bir ihlaldir. Atılan adımlar, içinden geçtiğimiz tarihi dönemin hassasiyetine aykırı bir şekilde, demokratik siyaset alanını da daraltmaktadır.

"Muhalefete yönelik bir siyasi operasyon"

Elbette partimiz, yerel yönetimler başta olmak üzere siyasetin rant, yolsuzluk ve rüşvetten arındırılmasını ve temiz siyaseti savunmaktadır. Ancak bu yöndeki iddialarla yapılanların sadece muhalefet belediyeleriyle sınırlı tutulması, iktidar belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ise koruma kalkanı oluşturulması söz konusu bu iddiaları da çürütmektedir. Muhalefete yönelik bir siyasi operasyona dönüştüğüne dair Türkiye’nin tamamında ciddi kaygılar oluşturmaktadır.

"Kuşatma kaldırılsın"

Kutuplaşmayı artıracak, hukuk ve demokrasi inancını tamamen ortadan kaldıracak, barış ve demokratik toplum özlemini zedeleyecek bu operasyonlara son verilmelidir. Hukuk herkes için ve tarafsız şekilde uygulanmalıdır. Belediyeler halkındır, yerel demokrasinin bel kemiğidir. Belediyeler üzerindeki yargı kıskacı ve kuşatması kaldırılmalıdır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti operasyon CHP İBB
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